Antonia Occhilupo presenta “Oltre la vita”, il romanzo in cui la memoria diventa storia

PRESICCE – La memoria familiare si intreccia con la storia collettiva in “Oltre la vita. Il Sacerdote Poeta e il Contadino”, l’ottavo libro di Antonia Occhilupo, presentato a Presicce negli spazi della Casa dell’Arte di Luigi Sergi. Nel romanzo storico-biografico il racconto attraversa eventi realmente accaduti, luoghi carichi di ricordi, fonti bibliografiche e testimonianze orali. La realtà si fonde con la finzione attraverso i dialoghi immaginari tra don Giuseppe Giannuzzi, sacerdote, poeta e latinista di chiara fama, e Francesco Occhilupo, contadino. Due vicini di casa, due uomini schietti e senza fronzoli, i cui ruoli finiscono per annullarsi e confondersi in una narrazione che assume, in alcuni passaggi, tratti teatrali. Quello di Presicce è stato il secondo appuntamento dedicato all’opera, dopo la presentazione ospitata nel Castello medievale di Acquarica, paese natale dell’autrice, alla presenza del sindaco Giacomo Palese e della Pro Loco di Acquarica, con gli interventi di Pina Biasco e Giancarlo Colella.

All’incontro nella Casa dell’Arte hanno portato i propri saluti il sindaco Giacomo Palese e l’assessore alla Cultura Lorena Rizzo. Hanno partecipato la Pro Loco di Presicce, il Centro studi Leonardo La Puma e la Ria.So.P. srl, con letture affidate agli ospiti della struttura Dimora San Carlo. A dialogare con l’autrice è stata Silvia La Puma. “Nel romanzo ci sono le testimonianze di chi c’è stato e di chi c’è oggi, ci sono vicende che ancora vivono grazie ai ricordi che lentamente sono tornati alla luce – scrive Occhilupo –. Grazie alle nostre progenie sappiamo chi siamo stati, tra miseria e fierezza, tra povertà e coraggio. Ognuno dei nostri avi e ognuna delle nostre ave ha lasciato un segno, contribuendo a sugellare la nostra identità. Il legame di appartenenza si è rinsaldato e non si scioglie nel tempo, perché ciò che siamo oggi lo dobbiamo alle nostre radici, che ci permettono di proiettarci verso il domani”. Le storie individuali si legano così alle vicende del proprio tempo, tramandate di generazione in generazione attraverso ricordi talvolta rimossi e poi riemersi, dopo un lungo oblio, come rivoli impolverati dalla patina degli anni.

La narrazione diventa memoria oltre la vita e la memoria si trasforma in storia individuale e collettiva. Testimonianze e leggende familiari consentono di ricostruire le esistenze di parenti lontani: alcune narrazioni trovano conferma, altre risultano alterate o dimenticate. I tasselli, inizialmente disordinati, compongono progressivamente il mosaico degli avi da consegnare alle generazioni future, pur lasciando ancora alcuni spazi da scoprire. Il piccolo universo delle scarpe, della terra e del mare diventa così un tempo di crescita e di realizzazione dei sogni, custodendo quell’insieme di valori umani e universali lasciato dagli antenati come un’eredità inestimabile. Nata nel 1955 ad Acquarica del Capo, Antonia Occhilupo vive a Lecce, dove ha svolto la professione di psichiatra. Laureata in Psicologia a Padova nel 1978, ha conseguito nel 1986 la laurea in Medicina e Chirurgia, specializzandosi in Psichiatria all’Università di Firenze. Ha inoltre fondato l’Associazione Miastenia Gravis Aps, con sede a Lecce. Il suo percorso letterario è cominciato nel 2008 con il romanzo autobiografico “Oggi è il mio domani, triplo salto mortale dal coma alla miastenia al timoma”, seguito dalla raccolta poetica “Quisquilie, tra infanzia e radioterapia”. Nel 2010 ha pubblicato il saggio “NobelDonne”, nel 2014 “La casa dall’angolo dipinto” e nel 2017 “Non uccidere il coraggio”. Sono poi arrivati “Il richiamo: storie di donne” nel 2021 e “L’amore rapito e altri bozzetti” nel 2023. Il bozzetto “Olio lampante: luce del mondo” è stato inserito nell’Antologia del Premio Vitruvio-Le Muse 2025. Vincitrice di numerosi riconoscimenti nazionali, Occhilupo è stata citata nel “Dizionario Enciclopedico dei Salentini” di Carlo Stasi, pubblicato da Il Grifo nel 2018. Ha ricevuto anche il Premio speciale “Maria Monteduro 2018”, nell’ambito del Concorso internazionale di poesia e letteratura “De Finibus Terrae”, e il Premio alla carriera letteraria “De Finibus Terrae – La Città Bella 2023-2024”.