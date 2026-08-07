“Dio è morto” L’addio a Francesco Guccini, la dignità del riscatto e la risurrezione delle parole

Ci sono notizie che non arrivano come semplici informazioni nel flusso del giorno, ma irrompono come una raffica di vento gelido sui crinali dell’Appennino, capaci di congelare l’aria, fermare la corsa sconsiderata del quotidiano e lasciare un vuoto enorme e spalancato nelle nostre vite. Francesco Guccini ci ha lasciati. Il “Maestrone” si è spento nella sua Pavana, in quel rifugio fatto di pietra, castagni e memoria dove aveva scelto di radicare il suo tempo e la sua solitudine laboriosa. Con la sua scomparsa non se ne va soltanto uno dei più straordinari e autorevoli poeti del Novecento italiano, ma tace per sempre una voce che ha insegnato a intere generazioni di sognatori, di eretici, di nostalgici e di testardi visionari a non rassegnarsi mai alla banalità e al cinismo.

Per chiunque viva la musica non come effimero sottofondo da consumo rapido, ma come un rifugio esistenziale, una casa dell’anima e una bussola etica, la sua assenza spalanca una ferita profonda. Le sue canzoni non sono mai state semplici melodie da canticchiare, bensì vere e proprie cattedrali narrative, costruite con la pazienza dell’artigiano e la precisione del filologo. Eppure, chi davvero ha imparato a conoscerlo attraverso i solchi dei suoi vinili, il fumo delle sue osterie ideali e la profondità dei suoi versi, sa bene che una voce come la sua non tacerà davvero mai. Non finché continueremo ad averne bisogno per orientarci nelle nebbie del presente, per cercare una verità che non sia addomesticata e per ritrovare l’umanità nei momenti di smarrimento.

Guccini è stato il grande geografo degli invisibili, il cantastorie che ha saputo restituire la più alta dignità poetica a chi la storia l’ha sempre subita a testa bassa, senza mai poterla scrivere nei libri ufficiali. Nelle sue ballate c’è la materia viva dei dimenticati: i pensionati soli che contano i passi stanchi nei giardini pubblici, i ferrovieri ribelli travolti da ideali più grandi di loro, i contadini rugosi delle sue montagne, gli sconfortati, gli sconfitti e tutti coloro che sono stati messi all’angolo da una società che misura il valore delle persone esclusivamente sulla velocità, sul successo materiale e sulla forza fisica.

In un mondo cinico che corre troppo in fretta e schiaccia spietatamente chiunque rimanga indietro, la poesia del cantautore modenese ha eretto una fortezza di resistenza e di pietas humana. Guccini non ha mai cantato la vittoria facile o l’eroismo da copertina; ha cantato la bellezza profonda e struggente dell’ostinazione, la nobiltà del restare in piedi anche quando tutto attorno crolla. Ha dato cittadinanza letteraria alla fragilità, dimostrando con la forza irrefutabile dei suoi versi che il vero coraggio non sta nel conformarsi al gregge, ma nel rivendicare la propria imperfezione con fierezza e lucidità.

Per chi convive con la disabilità e combatte quotidianamente contro ostacoli fisici, burocratici e culturali, questa poetica non è mai stata una piacevole teoria estetica, ma un’armatura indispensabile per affrontare il mondo. Vivere con un corpo che non risponde alle regole standard dell’efficienza, muoversi in una realtà costellata di barriere materiali e soprattutto mentali, significa spesso sentirsi circondati dagli sguardi di chi si crede invulnerabile dall’alto della propria presunta perfezione. In questa lotta di ogni giorno contro la commiserazione, il pietismo o l’indifferenza, la parola di Guccini si trasforma nel fioretto di un cavaliere solitario. Non offre una consolazione passiva, ma una sciabolata d’orgoglio e un’arma di riscatto.

Sentirsi il protagonista di una sua canzone significa rifiutare categoricamente il ruolo di vittima che gli altri vorrebbero cucirti addosso. Significa comprendere che, se le gambe o il corpo incontrano un limite, la mente e lo spirito possono volare altrove, superando qualsiasi barriera attraverso la forza del pensiero, della cultura e dell’espressione. Le parole diventano così il terreno in cui azzerare le distanze, lo strumento per smantellare i pregiudizi e dimostrare che la vera statura di un essere umano risiede nella profondità della sua anima e nella fermezza delle sue convinzioni.

C’è un momento preciso nella monumentale opera di Guccini in cui questo spirito di fiera ribellione tocca la sua vetta più alta, limpida e tagliente. Nel brano Cyrano (1996), scritto a quattro mani con Giuseppe Dati e Beppe Dati, l’eroe dal naso lungo di Edmond Rostand cessa di essere una semplice figura teatrale del Seicento per trasformarsi nella carne, nel sangue e nelle viscere di chiunque debba difendere la propria dignità contro l’ottusità del mondo. Quando Guccini scolpisce quei versi indimenticabili, il canto si trasforma in una dichiarazione di guerra all’ipocrisia:

“Venite pure avanti, voi con il naso corto

Signori imbellettati, io più non vi sopporto

Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio

Perché con questa spada vi uccido quando voglio”

Analizzare questi versi significa entrare nel cuore pulsante della filosofia gucciniana. Il ‘naso corto’ non è una semplice caratteristica somatica opposta al naso pronunciato del protagonista: è la metafora perfetta della miopia morale, della cortezza di vedute, della meschinità di chi giudica gli altri unicamente dall’apparenza o da parametri superficiali. I ‘signori imbellettati’ rappresentano l’arroganza dell’omologazione, la società delle maschere, del maquillage sociale e del conformismo estetico a tutti i costi, drammaticamente incapace di accettare ciò che sfugge ai propri canoni di bellezza o di prestazione.

Di fronte a questa schiera di giudici improvvisati e di superficiali censori, la risposta del poeta non è la resa, la timidezza o la vergogna. È l’impugnatura ferma e orgogliosa della penna. La parola scritta e pronunciata diventa una spada invincibile, capace di penetrare nell’orgoglio gonfiato di chi si crede superiore. È la rivincita dell’intelletto sulla forza bruta, della cultura sull’ostentazione, della verità sulla finzione.

Chi affronta la sfida della disabilità ritrova in questi versi la propria stoccata vincente. Le barriere più difficili da abbattere non sono sempre gli scalini o i gradini di pietra, ma quei muri invisibili eretti dall’ignoranza, dalla falsa pietà o dall’arroganza di chi guarda chi ha una disabilità dall’alto in basso. Impugnare la penna come una spada significa usare l’ironia, la cultura, la precisione del linguaggio e la forza delle idee per disarmare chi vorrebbe ridurti a un’etichetta. Significa dire a voce alta che non esiste impedimento fisico capace di imprigionare una mente libera e determinata.

Guccini ci ha insegnato a non aver mai paura di essere diversi, a rivendicare con fierezza la nostra singolarità, la nostra distanza dalle mode passeggere e dalle convenzioni sociali. Ci ha mostrato che la grandezza autentica si nasconde nelle cose semplici, ruvide e ostinate: nella capacità di restare fedeli a se stessi, di non piegarsi alle lusinghe del potere o alle lusinghe di una visibilità facile e svuotata di senso. È rimasto fedele alle sue radici, alla sua gente e alle sue idee, senza mai cedere alla retorica o al compromesso.

Oggi che il poeta ha posato la sua penna e ha chiuso i suoi occhi stanchi, un senso di smarrimento profondo ci attraversa. Viene quasi spontaneo sussurrare, con la gola stretta dal dolore per l’assenza di un maestro così grande, che davvero Dio è morto.

Eppure, se c’è un insegnamento fondamentale che Francesco Guccini ci ha consegnato con la sua celebre canzone del 1965, è che dopo ogni disperazione, dopo ogni cenere e dopo ogni apparente fine, c’è sempre una promessa di rinascita che attende chi non smette di credere negli ideali di giustizia, dignità e libertà. Dio è morto nei campi di concentramento, nell’ipocrisia dei poteri e nell’indifferenza dei sazi; ma risorge ogni volta che un ultimo rialza la testa, ogni volta che un emarginato imbraccia la parola per difendere il proprio diritto di esistere, ogni volta che qualcuno rifiuta di piegarsi ai ‘signori imbellettati’.

Il tuo treno, caro “Maestrone”, è partito per il suo ultimo viaggio verso le stelle, e la terra ci sembra un po’ più fredda e sola. Ma se Dio è morto nella sofferenza e nel distacco, risorgerà sempre nelle nostre parole, nelle nostre battaglie quotidiane e nel nostro rifiuto di arrenderci. La tua spada di poesia resta qui con noi, ben piantata nei nostri cuori, a ricordarci che finché continueremo a cantare, a pensare e a lottare a testa alta, niente e nessuno potrà mai uccidere la nostra speranza.

Simone Andrani