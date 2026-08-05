Venerdì 7 e domenica 9 agosto il SEI Festival di Coolclub prosegue con gli attesi live di Litfiba e Fulminacci

MELPIGNANO (Lecce) – La formazione originale dei Litfiba, tornata sul palco per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, e Fulminacci, tra le voci più originali del nuovo cantautorato italiano, saranno i protagonisti dei due appuntamenti principali della sessione estiva di “Venti a Sud Est”, ventesima edizione del SEI Festival. Venerdì 7 e domenica 9 agosto, l’arena di Piazza Antonio Avantaggiato a Melpignano ospiterà i due concerti, organizzati in sinergia con il Comune di Melpignano. La manifestazione è ideata, prodotta e promossa da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci e Veronica Clarizio e il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia – Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027 – e di numerose realtà pubbliche e private.

LITFIBA

Venerdì 7 agosto alle 21:00 (apertura cancelli ore 19:00 – biglietti disponibili in prevendita e al botteghino in via Roma dalle 18:00), in collaborazione con Bass Culture, la formazione originale dei Litfiba – Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo – celebrerà i quarant’anni di “17 Re”, doppio album pubblicato nel 1986 e considerato uno dei lavori più influenti e visionari della musica italiana. Un ritorno molto atteso, che riporta sul palco il suono, l’energia e l’immaginario di una band entrata nella storia. Secondo capitolo della “Trilogia delle vittime del potere”, insieme a “Desaparecido” e “Litfiba 3”, il disco ha rivoluzionato la scena new wave nazionale e definito l’identità del gruppo, fondendo poesia, rabbia, sperimentazione e ricerca elettronica. Con i suoi testi visionari e le sonorità sospese tra oscurità e aperture evocative, resta ancora oggi un manifesto di libertà creativa. Il “Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026”, prodotto e organizzato da MC2Live, che sta attraversando le principali città e alcuni dei più importanti festival italiani, non è una semplice celebrazione, ma un vero rito collettivo. I quattro riproporranno l’album in una veste inedita, affiancandolo ai brani più rappresentativi della loro carriera.

FULMINACCI

Domenica 9 agosto, sempre alle 21:00 (apertura cancelli ore 19:00 – biglietti disponibili in prevendita e al botteghino in via Roma dalle 18:00), dopo l’esibizione di Henna, cantautrice che unisce synth pop e scrittura d’autore, sarà la volta di Fulminacci, tra le voci più originali del nuovo cantautorato italiano. Il musicista romano presenterà i successi di questi anni e i brani di “Calcinacci”, l’ultimo progetto discografico prodotto da Golden Years, lanciato dal palco del festival di Sanremo con “Stupida sfortuna”. L’album attraversa addii, relazioni irrisolte, fughe e desideri che cambiano forma, trasformando episodi quotidiani in racconti universali. Con uno sguardo lucido sulle contraddizioni della vita, Fulminacci accoglie l’imperfezione e la trasforma in materia espressiva. Le collaborazioni con Franco126 e Tutti Fenomeni si inseriscono con naturalezza in un universo sonoro che intreccia pop, elettronica e momenti acustici. Nato a Roma nel 1997, Fulminacci si è affermato con l’esordio “La vita veramente”, pubblicato nel 2019, premiato con la Targa Tenco per la migliore Opera Prima e certificato disco d’oro. Ha poi consolidato la propria carriera con tour sold out e cd come “Tante care cose” e “Infinito +1”. Nel 2021 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con “Santa Marinella”, confermando negli anni una cifra personale capace di unire scrittura, arrangiamento, leggerezza e profondità.

DIVIETO DI PROTESTARE A CORIGLIANO D’OTRANTO

Lunedì 11 agosto, alle 21:00, il Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospiterà “Divieto di protestare”, incontro dedicato al nuovo libro della giornalista Annalisa Camilli pubblicato da Einaudi, con musica a cura di JAMS. Un appuntamento a ingresso gratuito che intreccia parole, attualità e canzoni per riflettere sul diritto al dissenso, sulle forme della partecipazione e sugli spazi della democrazia.

NEL BORGO DI SPECCHIA

Dopo il live di Dario Jacque, la collaborazione tra il festival e il Comune di Specchia proseguirà sabato 15 agosto, alle 5:00, nel Convento dei Francescani Neri. Il sole sorgerà con la voce di Mille, cantautrice e performer dalla scrittura personale e riconoscibile. Un’alba che sa di rinascita, proprio come il titolo del suo ultimo album, “Risorgimento”. Difficile immaginare un momento più adatto: la musica accompagnerà le prime luci di un nuovo giorno in uno dei borghi più belli d’Italia. Martedì 18 agosto, alle 21:00, a Palazzo Risolo, grazie al sostegno di Puglia Culture, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Assomusica e Puglia Sounds, spazio al live dei giovanissimi Pallida Cavtat che presenteranno in anteprima i brani del loro lavoro discografico d’esordio. Giovedì 20 agosto, alle 20:00, sempre a Palazzo Risolo, chiusura con Taran Taranta Tarantella, restituzione del laboratorio di danza a cura di Tarantarte, dedicata alla forza rituale, corporea e comunitaria della tradizione coreutica salentina.

VENTI A SUD EST

Il claim scelto per questo importante anniversario è “Venti a Sud Est”: un titolo che richiama il traguardo dei vent’anni e la vocazione di un progetto che, fin dalla sua nascita, attraversa geografie sonore, linguaggi artistici e traiettorie culturali differenti. Tra Lecce, Corigliano d’Otranto, Copertino, Melpignano e Specchia, il programma estivo proporrà concerti, teatro, libri, danza e restituzioni di percorsi laboratoriali, confermando l’identità multidisciplinare di una manifestazione che ha costruito un percorso riconoscibile nel panorama culturale pugliese e nazionale. Dopo la prima sessione primaverile, che dal 20 al 28 marzo ha animato il capoluogo salentino con appuntamenti diffusi tra ricerca sonora, canzone d’autore, nuove scritture e visite guidate, dal 18 luglio il SEI torna con un calendario diffuso, trasversale, capace di mettere in dialogo grandi nomi, voci emergenti, progetti speciali e comunità. A firmare l’identità visiva è Giuseppe Laselva, graphic designer e animatore pugliese con una formazione tra Bari e Urbino, oggi Art Director di Push Studio. Il visual prende forma dal claim come da una bussola poetica. Al centro appare un Eolo contemporaneo, un volto-guida da cui si sprigionano correnti di colore. Dal suo respiro partono traiettorie luminose attraversate da uccelli migratori, metafora dei suoni in viaggio e delle rotte creative che il festival continua ad aprire. Come i venti che attraversano questa terra, la grafica racconta un movimento continuo: il SEI – nato nel 2006 come Sud Est Indipendente – celebra le proprie radici e guarda oltre, accogliendo sonorità vicine e lontane, tradizione e sperimentazione. In vent’anni di attività, la manifestazione ha ospitato alcune tra le voci più interessanti della scena musicale internazionale e nazionale, costruendo un percorso coerente e riconoscibile. Tra gli artisti saliti sui suoi palchi figurano Arab Strap, Beach Fossils, Gogol Bordello, Cat Power, Dengue Dengue Dengue, Kings of Convenience, Joan As Police Woman, Goran Bregović, Lee Ranaldo, Patrick Watson, Peter Hook and The Light, Suzanne Vega, Shame, Thurston Moore Group, The Jon Spencer Blues Explosion, Yīn Yīn, Afterhours, CCCP – Fedeli alla Linea, Calibro 35, Calcutta, Clap! Clap!, Daniele Silvestri, Francesco Bianconi, Niccolò Fabi, Il Teatro degli Orrori, Tre Allegri Ragazzi Morti, Venerus, Populous e molti altri.

IL FESTIVAL

Ideato, prodotto e promosso da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci e Veronica Clarizio, il SEI Festival è organizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia (Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027), Puglia Culture, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Assomusica e Puglia Sounds, i comuni di Corigliano d’Otranto, Melpignano e Specchia, in collaborazione con Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, Open Castle, Dams – Università del Salento, ITS Turismo Puglia, ESNS – Eurosonic Noorderslag Exchange, Distretto Produttivo Puglia Creativa, AssoMusica, Castello Volante, KeepOn, Accademia Mediterranea dell’Attore, Tarantarte e altri soggetti pubblici e privati e con il supporto di Garofano Vigneti e Cantine.