Colpo in casa Lsb Lecce: Aytor Johnson Alberto si veste di biancoblù

La Scuola di Basket Lecce annuncia l’ingaggio di Aytor Johnson Alberto, combo-guard di 188 centimetri in possesso di passaporto comunitario olandese, che entra a far parte del roster per la stagione 2026/27. Classe e versatilità sono le principali caratteristiche di un giocatore in grado di ricoprire entrambe le posizioni del backcourt. Alberto è una guardia dinamica, con spiccate qualità offensive e una naturale propensione alla realizzazione, ma soprattutto un atleta che ha costruito il proprio percorso attraverso una crescita costante. Dopo un lungo periodo di formazione negli Stati Uniti, nel campionato Ncaa Division III, il giocatore ha raggiunto il punto più alto del proprio percorso universitario nella stagione da senior, chiusa con 21,3 punti e 6,5 rimbalzi di media a partita. Numeri che hanno certificato una maturazione ormai pronta per il salto nel basket professionistico. Alberto è principalmente un creatore di gioco e di tiro dal palleggio, capace di costruirsi conclusioni anche in situazioni di difficoltà e di rappresentare una costante minaccia sul perimetro. La sua efficacia balistica è testimoniata da percentuali superiori al 35% da tre punti e da oltre il 77% ai tiri liberi, frutto di una meccanica di tiro efficace e di una notevole capacità di mantenere lucidità nei momenti importanti. L’impatto con il basket europeo è stato immediato. In Islanda ha prodotto 18 punti di media, prestazioni che gli hanno permesso di attirare l’attenzione e di conquistare, nel mese di gennaio, l’opportunità di misurarsi con la 2. Bundesliga austriaca, dove ha ricoperto un ruolo da protagonista nel quintetto titolare. La stagione 2025/26 ha rappresentato un ulteriore passo avanti: 19,2 punti di media, accompagnati da una crescita significativa nella gestione del pallone e delle responsabilità da playmaker. Un’evoluzione che ne ha ampliato ulteriormente il ventaglio di soluzioni e che lo rende un elemento capace di incidere sia nella costruzione del gioco sia nella finalizzazione. «Alberto è un giocatore che abbiamo seguito e che abbiamo avuto modo di vedere direttamente all’opera – spiega il presidente della Lsb Lecce Sandro Laudisa -. Le sue caratteristiche ci hanno convinto e siamo certi che potrà darci un contributo importante, mettendo a disposizione del gruppo qualità, energia e personalità. È un giocatore che non si tira indietro quando c’è da assumersi responsabilità e siamo convinti che saprà integrarsi rapidamente nel nostro sistema». La società ringrazia Luigi Battista della Trust & Passion Basketball Agency per il lavoro di intermediazione sportiva, tecnica e amministrativa svolto nel corso della trattativa e che ha contribuito al positivo perfezionamento dell’operazione. Con l’arrivo di Alberto “The Arrow”, il club aggiunge al proprio roster una guardia con punti nelle mani, capacità di creare dal palleggio e margini di crescita ancora importanti.