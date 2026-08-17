Rifiuti abbandonati a fianco ai cestini, Montinari denuncia: “Incivili ed evasori Tari, il Comune intervenga”

LECCE – Cestini pubblici trasformati in punti di conferimento dei rifiuti domestici, sacchi abbandonati a poche decine di minuti dal passaggio degli operatori ecologici e il sospetto che dietro una parte del fenomeno possano esserci utenze sconosciute alla Tari, affitti brevi e strutture ricettive non regolari. A denunciare ancora una volta la situazione è Filippo Montinari, che punta i riflettori in particolare nell’area di via Costadura (anche se sono diverse le vie interessate dal fenomeno dell’abbandono dei rifiuti), chiedendo controlli più incisivi da parte degli uffici comunali competenti.

L’ultimo episodio si è verificato questa mattina. Secondo quanto racconta Montinari, alle 8.30 gli operatori di Monteco avevano provveduto a svuotare e pulire un cestino in via Costadura, ma appena un’ora più tardi attorno al contenitore erano già comparsi tre sacchi di rifiuti. “Appena sono stato avvisato mi sono recato sul posto per fotografare tutto”, racconta Montinari, che parla di una situazione ormai diventata insostenibile e di un’immagine indecorosa della città offerta anche ai numerosi turisti presenti in questo periodo.

La sua denuncia non riguarda il servizio di raccolta, del quale sottolinea anzi la “solerzia degli operatori ecologici”, ma il comportamento di chi utilizza i cestini stradali per liberarsi della spazzatura prodotta nelle abitazioni. Montinari usa parole durissime nei confronti dei responsabili, definiti “zozzoni, incivili e trogloditi”, e sostiene che dietro alcuni conferimenti abusivi possa nascondersi anche il fenomeno dell’evasione totale della Tari.

“Cosa aspettano i dirigenti del Comune di Lecce competenti? – domanda –. Mi riferisco ovviamente all’Ufficio Tributi e all’Ufficio Ambiente e, in ultima battuta, agli assessori”. Montinari ricorda che il problema non nasce con l’attuale amministrazione e si trascina, a suo giudizio, “da tre lustri”, attraversando governi cittadini di diverso colore politico. “Le responsabilità non possono essere ascritte oggettivamente a Perrone, Salvemini e Poli Bortone e agli assessori competenti – precisa –, ma resta davanti ai cittadini la responsabilità politica per ciò che è sotto gli occhi di tutti”.

Nel mirino finiscono soprattutto i controlli sulle utenze. Montinari ricorda come durante l’amministrazione Salvemini fosse stata annunciata una stretta sugli evasori totali, con l’individuazione di 313 posizioni, e chiede di conoscere quali iniziative siano oggi in campo. “Cosa si sta facendo per arrestare questo aberrante modus operandi di b&b, nuclei familiari e affitti promiscui a gruppi eterogenei con otto o dieci persone?”, si domanda.

Secondo Montinari, il semplice incrocio delle banche dati potrebbe non essere sufficiente, perché esisterebbero situazioni nelle quali più unità immobiliari risultano collegate a una sola utenza. A complicare il quadro ci sarebbe inoltre la crescita di case vacanza, affitti brevi e bed and breakfast, compresi quelli eventualmente esercitati in maniera abusiva. Da qui la richiesta di intensificare verifiche e accertamenti per individuare chi produce rifiuti senza conferirli attraverso i canali previsti.

“Mi auguro di sensibilizzare tutti i cittadini su questo problema – conclude Montinari – e che chi di dovere adotti, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti necessari affinché questo fenomeno, comune a tutta la città, abbia fine”.