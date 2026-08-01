Reina Soisbault Cup: al Circolo Tennis Maglie si impone la Serbia, in finale piegata la Romania. Terzo posto alla Svezia

Cala il sipario sulla edizione 2026 delle semifinali di zona della Reina Soisbault Cup appartenente al circuito delle Tennis Europe Summer Cups by Dunlop, riservata alle nazionali femminili Under 18, andata in scena sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Maglie. Al termine degli incontri si sono svolte le premiazioni, che hanno chiuso tre giorni di grande tennis giovanile.

Serbia campione: Romania piegata 2-1 in finale

Sul campo 1 la Serbia, testa di serie numero 1 del torneo, si è aggiudicata il titolo di zona superando 2-1 la Romania, quarta forza del seeding. Nel primo singolare Ana Ioana Varsa approfittando del ritiro di Dusica Popovski, sotto 3-6 0-1 portando in vantaggio la Romania. Nel secondo singolare Anastasija Cvetkovic, numero 8 del ranking mondiale ITF Junior, ha superato Iulia Maria Buculei per 6-1 7-5, ristabilendo la parità. Il titolo si è deciso nel doppio, dove la coppia serba Cvetkovic-Lana Virc ha avuto ragione di Buculei-Varsa per 6-3 6-3, chiudendo il match sul 2-1 e regalando alla Serbia la vittoria finale. Serbia e Romania, come già maturato nelle semifinali di giovedì, erano entrambe certe del pass per la finale europea di Granville, in Francia, dal 3 al 5 agosto 2026.

Svezia-Croazia 3-0: il terzo pass per la finale europea va alle scandinave

Sul campo 2 si è deciso l’ultimo posto a disposizione della zona per la finale europea. La Svezia ha superato con un netto 3-0 la Croazia, conquistando il terzo pass per Granville. Nel primo singolare Isabel Skoog ha avuto la meglio su Mihaela Les per 6-3 6-4, mentre nel secondo Tiana Tian Deng ha superato in rimonta Lara Seric per 3-6 6-1 6-4, chiudendo già la contesa sul 2-0. Nel doppio la coppia svedese Skoog-Sonja Wedenski ha completato l’opera contro Marta Dobric-Les. La Svezia, che ieri aveva ceduto in semifinale alla Serbia, festeggia così il terzo posto finale e il biglietto per la Francia; la Croazia chiude il torneo al quarto posto.

Slovacchia-Italia 2-1: le azzurre chiudono al sesto posto

Sul campo 3 si è giocato la finalina per il quinto e sesto posto tra Italia e Slovacchia, seconda testa di serie del torneo. Nel primo singolare Sofia Barhacova ha superato nettamente Vittoria Vignolini per 6-2 6-0, portando la Slovacchia in vantaggio. Nel secondo singolare Ilary Pistola, prima delle italiane nel ranking ITF Junior, ha piegato in rimonta Nikola Farkasova per 2-6 6-4 6-2, ristabilendo la parità. Nel doppio decisivo la coppia slovacca Barhacova-Sona Depesova ha avuto ragione di Carla Giambelli-Vignolini al termine di una lunga battaglia, chiusa 6-2 6-7(8) 11-13, per il 2-1 finale. La Slovacchia chiude così al quinto posto, l’Italia, guidata dal capitano Giovanni Paolisso, al sesto. La Grecia, che non aveva altre squadre da affrontare dopo la sconfitta di giovedì contro la Slovacchia, chiude settima.

La mancata qualificazione dell’Italia

Sesto posto finale per l’Italia, che ha comunque messo in mostra una squadra giovane e in costante progresso lungo tutti e tre i giorni di gara. Dopo il quarto di finale giocato punto a punto con la Svezia, poi capace di arrivare fino alla finale per il terzo posto, le azzurre di Giovanni Paolisso hanno confermato sul campo il lavoro svolto nell’ultimo anno, con Ilary Pistola e Carla Giambelli protagoniste di buone prestazioni anche contro avversarie di alto livello internazionale. Un percorso che consegna al movimento giovanile italiano indicazioni incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Le parole di Antonio Baglivo, direttore della manifestazione

«In questi tre giorni abbiamo visto un tennis di altissimo livello, giocato con grande spirito agonistico e, soprattutto, con tanta correttezza e fair play da parte di tutte le squadre», ha commentato Antonio Baglivo, direttore della manifestazione e consigliere regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel, che organizza la kermesse a Maglie ormai da tantissimi anni. «Eventi come questo sono una vetrina straordinaria per i campioni di domani e, allo stesso tempo, un’occasione, per i tantissimi appassionati di assistere a incontri di tennis di altissimo livello».

La classifica finale

1. Serbia (campione di zona, qualificata per Granville)

2. Romania (qualificata per Granville)

3. Svezia (qualificata per Granville)

4. Croazia

5. Slovacchia

6. Italia

7. Grecia

Serbia, Romania e Svezia voleranno dunque a Granville, in Francia, dove dal 3 al 5 agosto 2026 si disputerà la finale europea della Reina Soisbault Cup insieme alle qualificate delle altre due sedi di zona, Sète (Francia) e Ankara (Turchia).

La manifestazione, è stata patrocinata da Regione Puglia – Assessorato al Welfare e allo Sport, rientrando nell’agenda di Puglia 2026 Regione Europea dello Sport, dalla Provincia di Lecce Salento d’Amare e Comune di Maglie.