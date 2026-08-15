Ferragosto al Don Pedro con Night Express. Natura, food e musica a San Pietro in Bevagna

Al Don Pedro Mare di San Pietro in Bevagna si festeggia il ferragosto con ottima musica e gli strepitosi piatti dello chef Stefano Seviroli. Seviroli profonde il suo impegno oltre che in cucina, anche nel promuovere e diffondere l’idea di grande ricercatezza anche negli eventi musicali, in una location mozzafiato per la sua bellezza. Un compito non facile nel marasma degli eventi commerciali in ogni angolo del Salento tra cielo, natura e mare. In consolle Night Express con Queemose e Serena Patrimia. Dalle 19, Don Pedro via degli Olmi San Pietro in Bevagna
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