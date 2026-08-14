Il concerto tra le generazioni dei Subsonica a Melpignano

Melpignano – Nell’ambito del ricco cartellone musicale e culturale del comune di Melpignano, i Subsonica tornano in concerto in Salento proprio a Melpignano, per il Tagghiate Urban Festival, rinconfermando il gemellaggio con Torino vivo dal 96, dai concerti al Babilonia. Tour dedicato al nuovo disco “Terre Rare” che per i Subsonica ha un ritrovato gusto multietnico. Spicca la collaborazione con TARA, artista palestinese di seconda generazione nel brano “Straniero” con un testo esplicitamente di denuncia all’attuale crisi umanitaria in medioriente.

Il concerto inizia con “Istantanee”, “Onde Quadre” e “Radioestensioni” brani immortali direttamente dal periodo più vicino alla dab con influenze punk. Immancabili le opere prodotte in Microchip Emozionale, una su tutte “Discolabirinto” hit da un altro universo musicale rispetto a quello della sterile scena attuale. Una genialità compositiva quella dei Subsonica che infiamma ancora i palchi e i pit di tutta Italia, dato anche un comparto di mix complesso dei bassi e delle componenti “acide”. Dopo trent’anni di carriera i Subsonica non si smentiscono, conquistando cuori e voci di più generazioni.