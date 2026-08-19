Sant’Oronzo, SGM potenzia il trasporto pubblico nei giorni della Festa

LECCE – In occasione dei Santi Patroni, SGM attiverà, dal 23 al 26 agosto, un servizio straordinario di mobilità per agevolare gli spostamenti verso il centro città e il luna park, offrendo a cittadini e visitatori un’alternativa all’auto privata e alla ricerca del parcheggio nelle aree centrali.

Le navette gratuite saranno disponibili dalle 18:00 all’1:00. Sarà possibile lasciare gratuitamente l’auto al Foro Boario, dove sono disponibili 350 posti, e al parcheggio Settelacquare, con 400 posti. Nella giornata di mercoledì 26 agosto sarà possibile sostare gratuitamente anche sulle strisce blu.

Due linee gratuite per centro città e luna park

Saranno operative due linee speciali, la Linea Rossa e la Linea Verde.

La Linea Rossa, con una frequenza di 10 minuti, collegherà il Foro Boario con il centro città, con percorso di andata e ritorno. Il servizio partirà dalla fermata del City Terminal ed effettuerà fermate intermedie in viale Porta D’Europa, viale De Pietro e via Garibaldi.

La Linea Verde, con una frequenza di 15 minuti, collegherà invece, in andata e ritorno, il centro città con il luna park, che quest’anno sarà allestito presso l’area mercatale.

Per il servizio sarà istituita una fermata provvisoria in via Torino. Le fermate intermedie saranno in via Avellino, viale Roma, viale A. Moro (Settelacquare – piazzale Vittime del Terrorismo), via Pitagora, Piazza Palio, via Imperatore Adriano e via Garibaldi.

Il servizio consentirà quindi di raggiungere le principali aree interessate dai festeggiamenti utilizzando i parcheggi di interscambio e proseguendo con il trasporto pubblico.

“I risultati dello scorso anno ci hanno dato una conferma molto importante – dichiara il Presidente di SGM, Damiano D’Autilia –. Nel 2025 oltre 36mila persone hanno scelto di lasciare l’auto e utilizzare il trasporto pubblico durante i giorni della Festa di Sant’Oronzo, facendo registrare un risultato senza precedenti. È un dato che dimostra quanto cittadini e visitatori siano pronti a scegliere soluzioni di mobilità più semplici e sostenibili quando viene offerto loro un servizio efficace e accessibile. Quest’anno ripartiamo da quell’esperienza con l’obiettivo di consolidare, e ci auguriamo migliorare ulteriormente, quei numeri. Le navette gratuite e i parcheggi di interscambio consentono di raggiungere il centro e il luna park senza affrontare il traffico e la ricerca di un parcheggio nelle zone più affollate. È un servizio che contribuisce non solo alla buona riuscita della Festa, ma anche a una città più ordinata e vivibile nei giorni di maggiore affluenza”.

Le variazioni alle linee urbane

Per evitare il passaggio degli autobus urbani nell’area della Fiera di Sant’Oronzo, durante i giorni della Festa, alcune linee del trasporto pubblico subiranno variazioni temporanee.