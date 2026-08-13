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Festival Itinerante “Le vie del Mediterraneo” a San Cataldo la voce di Delia Buglisi incontra i nuovi suoni del Mediterraneo

Delia Buglisi porta a San Cataldo SICILIA BEDDA. I Mundial insieme a Rachele Andrioli, Rocco Nigro e Redi Hasa nel progetto "Radici Future"

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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