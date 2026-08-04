Festival Itinerante “Le vie del Mediterraneo”, fa tappa a Nardò: sul palcoscenico Fonarà e Kalàscima

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NARDO‘ (Lecce) – Il canto in griko e in dialetto salentino, la forza degli strumenti popolari e le sonorità dell’elettronica caratterizzano la tappa di Nardò del Festival Itinerante Le vie del Mediterraneo, in programma mercoledì 5 agosto in via Giuseppe Grassi. Sul palcoscenico si alterneranno i Fonarà e i Kalàscima, protagonisti di due differenti percorsi artistici nati dall’incontro con i repertori musicali del Salento.

L’apertura della serata, alle ore 20.30, è affidata a La scuola di danza della Fondazione La Notte della Taranta, che coinvolgerà il pubblico in un percorso partecipativo alla scoperta della pizzica pizzica attraverso il movimento individuale, il dialogo di coppia e la ronda collettiva.

A seguire si esibiranno i Fonarà. Il gruppo nasce nel 2011 a Corigliano d’Otranto e trasferisce successivamente la propria attività a Melpignano. Il nome, che in griko significa “ad alta voce”, racchiude la volontà di raccontare la cultura del Salento attraverso la musica popolare. Il repertorio comprende brani tramandati e composizioni originali in dialetto salentino e lingua grika, restituendo alla voce il ruolo di strumento di memoria, espressione e partecipazione collettiva.

Chiudono la serata i Kalàscima, tra le realtà più originali della world music contemporanea. La formazione intreccia i suoni della musica salentina con l’elettronica, costruendo una trama sonora nella quale zampogna, bouzouki, tamburello e organetto si uniscono a sintetizzatori e produzioni digitali. Ne nasce un linguaggio potente e riconoscibile, portato sui palcoscenici dei festival internazionali attraverso concerti dalla forte energia.

Le vie del Mediterraneo è il titolo e il filo conduttore del Festival Itinerante 2026 de La Notte della Taranta. Sino al 19 agosto, il Festival attraversa venti Comuni del Salento con un programma artistico coordinato da Fabio Chiriatti e Renata Nemola, costruito tra elettronica, polivocalità, nuove generazioni, voci storiche e artisti provenienti da diverse aree del Sud Italia e del Mediterraneo.

Il percorso accompagna il pubblico verso il Concertone di Melpignano, in programma sabato 22 agosto sul piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani, con Ermal Meta Maestro concertatore e le coreografie di Fredy Franzutti. Domenica 23 agosto il Festival si concluderà con La Notte delle Ronde nel centro storico di Galatina.