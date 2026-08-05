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Festival Itinerante “Le vie del Mediterraneo”, giovedì 6 agosto ad Alessano la tradizione dei Niuri te Sule incontra il tamburello di Edoardo Zimba

Giovedì 6 agosto, in piazza Castello, il Collettivo Niuri te Sule celebra venticinque anni di attività con "Canti e incanti della Taranta". A seguire "Zimba ca te passa"

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