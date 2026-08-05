Festival Itinerante “Le vie del Mediterraneo”, giovedì 6 agosto ad Alessano la tradizione dei Niuri te Sule incontra il tamburello di Edoardo Zimba

1 of 2

ALESSANO (Lecce) – La forza del canto collettivo, la memoria dei repertori salentini e il tamburello come linguaggio trasmesso tra generazioni caratterizzano la tappa di Alessano del Festival Itinerante Le vie del Mediterraneo, in programma giovedì 6 agosto in piazza Castello. Sul palcoscenico si alterneranno il Collettivo Niuri te Sule ed Edoardo Zimba, con due progetti profondamente legati alla tradizione musicale del territorio.

L’apertura della serata, alle ore 20.30, è affidata a La scuola di danza della Fondazione La Notte della Taranta, che coinvolgerà il pubblico in un percorso partecipativo alla scoperta della pizzica pizzica attraverso il movimento individuale, il dialogo di coppia e la ronda collettiva.

A seguire, il Collettivo Niuri te Sule presenterà Canti e incanti della Taranta, un racconto sonoro nato per celebrare venticinque anni di attività. Il progetto ripercorre con fedeltà i suoni più antichi della tradizione salentina attraverso nenie, serenate, canti di lavoro, ballate e pizziche. Un intreccio di voci e strumenti popolari, sostenuto da un coro di tamburi, restituisce la dimensione comunitaria di una musica nata per essere condivisa e danzata.

Chiude la serata Edoardo Zimba con Zimba ca te passa. Tamburellista salentino, figlio del maestro Pino Zimba e nipote di Ciccio Zimba, Edoardo raccoglie un’eredità familiare nella quale il tamburello non è soltanto uno strumento musicale, ma un linguaggio, una necessità espressiva e una forma di cura. Vincitore del Premio Nazionale Folk & World, il suo progetto attraversa la trasmissione tra generazioni coniugando tecnica, ricerca ritmica e libertà interpretativa.

Le vie del Mediterraneo è il titolo e il filo conduttore del Festival Itinerante 2026 de La Notte della Taranta. Sino al 19 agosto, il Festival attraversa venti Comuni del Salento con un programma coordinato da Fabio Chiriatti e Renata Nemola, costruito tra elettronica, polivocalità, nuove generazioni, voci storiche e artisti provenienti da diverse aree del Sud Italia e del Mediterraneo.

Il percorso accompagna il pubblico verso il Concertone di Melpignano, in programma sabato 22 agosto sul piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani, con Ermal Meta Maestro concertatore e le coreografie di Fredy Franzutti. Domenica 23 agosto il Festival si concluderà con La Notte delle Ronde nel centro storico di Galatina.