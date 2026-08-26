Accusata di collusioni con la Ndragheta, è una fake su Tik Tok, giudice Mariano denuncia

LECCE – Gli avvocati Luigi Corvaglia e Francesco Vergine, nella loro qualità di difensori di fiducia della dott.ssa Maria Francesca Mariano, Gip presso il Tribunale di Lecce, comunicano che la loro assistita ha provveduto a sporgere denuncia querela per la fake news pubblicata su TikTok e riportante, all’apparenza, un articolo pubblicato da Repubblica nel quale si dava atto che il Magistrato sarebbe indagato per collusioni con la Ndrangheta.

Il contenuto, decisamente falso, è particolarmente diffamatorio perché colpisce un Magistrato che da anni dedica la sua vita al contrasto del consorterie mafiose. Inoltre, il nickname prescelto da chi ha pubblicato questa falsa notizia, ha chiari connotati minacciosi che andranno accertati dagli inquirenti che stanno svolgendo le necessarie indagini.<