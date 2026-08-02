Sversano liquami in area agricola, sequestrato un autospurgo

Nella tarda mattinata di ieri la Polizia Locale di Lecce è intervenuta con tempestività in via Adriatica, a seguito della segnalazione di un cittadino che aveva notato uno sversamento di liquami in un terreno agricolo adiacente alla carreggiata.

Gli agenti, giunti sul posto in pochi minuti, hanno riscontrato la presenza di un autospurgo in sosta irregolare, con un tubo collegato alla cisterna per lo scarico dei liquami direttamente sul suolo.

L’intervento ha permesso di verificare immediatamente l’illecito, documentare la situazione e attivare le procedure previste dalla normativa ambientale.

A seguito degli accertamenti, due persone sono state denunciate per violazioni in materia ambientale ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 152/2006. I soggetti identificati si dichiaravano dipendenti di una ditta del settore con sede in provincia di Lecce, circostanza che sarà oggetto di ulteriori verifiche. Su disposizione del Magistrato di turno, il mezzo è stato posto sotto sequestro giudiziario.

L’episodio rappresenta un grave rischio ambientale, poiché lo sversamento di liquami in aree agricole può determinare inquinamento del suolo e potenziale contaminazione della falda, con conseguenze rilevanti per la salute pubblica e per l’ecosistema.

Il Comune di Lecce sottolinea l’importanza della collaborazione dei cittadini, la cui segnalazione tempestiva ha consentito di bloccare un comportamento illecito e di attivare immediatamente le procedure di tutela ambientale.

«Ringraziamo il cittadino che ha segnalato l’episodio: la collaborazione della comunità è fondamentale per individuare e fermare comportamenti che mettono a rischio l’ambiente e la salute pubblica. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccare lo sversamento e di procedere al sequestro del mezzo. Continueremo a vigilare con la massima attenzione su tutto il territorio comunale.» – ha dichiarato il Comandante della Polizia Locale Donato Zacheo.

«Lo sversamento di liquami non è solo un illecito, ma un pericolo concreto per la falda e per le aree agricole.» – fa sapere l’Assessore alla Polizia Locale Giancarlo Capoccia. «Questo intervento dimostra quanto sia importante il lavoro quotidiano della Polizia Locale nella tutela dell’ambiente e della sicurezza. Il Comune di Lecce è impegnato nel contrasto a ogni forma di abbandono e inquinamento, e continuerà a investire nella prevenzione e nel controllo del territorio.»