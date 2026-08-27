La ricetta del giorno: risotto alla barbabietola

Ingredienti

300 gr di riso

1 scalogno

200 ml di vino bianco

200 gr di barbabietole precotte

100 gr di gorgonzola dolce

50 gr di formaggio grattugiato Brodo vegetale

1 l di brodo vegetale

Olio evo

30 gr di burro

Procedimento

Soffriggere lo scalogno tritato finemente in una padella con un filo d’olio;

Aggiungere il riso e tostarlo;

Sfumare con il vino bianco e abbassare la fiamma; Aggiungere il brodo poco alla volta;

Tagliare le barbabietole grossolanamente e frullarle con un mixer ad immersione;

Aggiungerle nella padella con il riso poco prima della fine della cottura;

Sciogliere il gorgonzola a bagnomaria;

Mantecare il riso a fuoco spento con il formaggio grattugiato e il burro;

Impiattare;

Cospargere con il gorgonzola fuso e servire.