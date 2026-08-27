La ricetta del giorno: risotto alla barbabietola

Ingredienti
300 gr di riso
1 scalogno
200 ml di vino bianco
200 gr di barbabietole precotte
100 gr di gorgonzola dolce
50 gr di formaggio grattugiato Brodo vegetale
1 l di brodo vegetale
Olio evo
30 gr di burro
Procedimento
Soffriggere lo scalogno tritato finemente in una padella con un filo d’olio;
Aggiungere il riso e tostarlo;
Sfumare con il vino bianco e abbassare la fiamma; Aggiungere il brodo poco alla volta;
Tagliare le barbabietole grossolanamente e frullarle con un mixer ad immersione;
Aggiungerle nella padella con il riso poco prima della fine della cottura;
Sciogliere il gorgonzola a bagnomaria;
Mantecare il riso a fuoco spento con il formaggio grattugiato e il burro;
Impiattare;
Cospargere con il gorgonzola fuso e servire.
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