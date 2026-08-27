L’almanacco di oggi 27 agosto

Il Santo del giorno: Santa Monica. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Cu lu tiempu e cu ogne scussùne ogne scarpa ddienta scarpùne. Significato: Con il tempo e con ogni fatto, ogni scarpa diventa uno scarpone, cioè con il tempo ogni cosa diventa vecchia.
– Sono nati in questo giorno
1770 Georg Wilhelm Friedrich Hegel
1971 Thalia
1974 Dado Coletti
– Proverbio
Ogni mosca ha la sua ombra
– Accadde oggi
1962 la sonda della NASA Mariner II viene lanciata in orbita. La destinazione è il pianeta Venere
– Scoperte
1842 John Bennet Lawes brevetta i fertilizzanti artificiali