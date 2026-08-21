Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: la ballerina copertinese Anastasia De Lucia nel corpo di ballo della cerimonia d’apertura

TARANTO – Un traguardo prestigioso che premia anni di dedizione e passione incondizionata per l’arte coreutica: Anastasia De Lucia, 22enne originaria di Copertino, farà parte del corpo di ballo ufficiale per la cerimonia d’apertura dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, in programma presso lo stadio “Erasmo Iacovone” sotto la direzione artistica e le coreografie del maestro Thomas Signorelli.

Nata nel 2004, il percorso di Anastasia con la danza ha radici precoci: all’età di tre anni muove i primi passi nei corsi propedeutici di classica, intraprendendo un cammino formativo multidisciplinare che l’ha portata ad approfondire il repertorio moderno, contemporaneo e le danze caraibiche, supportata costantemente dal sostegno della famiglia.

Nonostante una grave perdita personale all’età di 14 anni con la scomparsa del padre, la giovane artista ha proseguito la propria preparazione accademica.

Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Coreutico di Lecce, ha perfezionato gli studi a Milano, diplomandosi in Performing Arts presso l’Academy “Move On Dance Hub”.

La convocazione per il corpo di ballo dei Giochi del Mediterraneo rappresenta un riconoscimento per il talento e la determinazione della ballerina salentina sul palcoscenico di un evento internazionale.