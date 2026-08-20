Dalla festa di benvenuto al palazzetto: la nuova stagione biancorossonera entra nel vivo

Il suono inconfondibile delle scarpe sul parquet, il ritmo cadenzato del pallone che torna a rimbalzare e l’energia di un gruppo pronto a spendere ogni goccia di sudore per questa maglia. La Narconon Volley Melendugno ha ufficialmente varcato le porte del Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce per dare il via alla preparazione in vista del campionato di Serie A2 FINECO 2026/2027.

Dopo l’abbraccio caloroso della serata di benvenuto a Torre dell’Orso, presso la Casaccia, la squadra si è immersa senza sosta nel programma di inizio stagione. Il programma settimanale, coordinato con scrupolosa attenzione dallo staff tecnico e sanitario, ha visto le atlete alternarsi tra i test fisici e le visite mediche di rito, effettuate presso il Centro Medico e Dentale Santa Lucia, le valutazioni antropometriche e nutrizionali con il Dott. Davide Mercaldi, fino ai primi intensi carichi di lavoro in sala pesi e alle sedute di tecnica sul campo.

Volti che già conoscono questi colori e nuovi innesti che stanno scoprendo il Salento un allenamento alla volta: da questo intreccio nasce l’organico 2026/27, competitivo, affamato e pronto a far sentire la propria voce in un torneo che si preannuncia avvincente e di altissimo livello.

LA ROSA UFFICIALE 2026/2027

Il Direttore Sportivo Francesco Melegari e la società hanno messo a disposizione dello staff tecnico un roster completo in ogni reparto:

PALLEGGIATRICI: Giorgia Avenia, Giorgia Compagnin

SCHIACCIATRICI: Natalia Lijewska, Beatrice Perfetto, Gaia Novello, Perla Massaglia

CENTRALI: Lara Gianfico, Aurora Micheletti, Arianna Tomasetig

OPPOSTI: Polina Malik, Margherita Meoni

LIBERI: Aurora Morandini, Gaia Roserba

LO STAFF TECNICO E SANITARIO

Guida e punto di riferimento di questo percorso sarà un gruppo di lavoro altamente qualificato e affiatato:

Primo Allenatore: Simone Giunta

Secondo allenatore: Fabio Addati

Secondo allenatore: Vito Abel Morales

Assistant Coach: Diego Vannicola

Scoutman: Roberto Roger Colato

Preparatore Atletico: Andrea Blasi

Fisioterapista: Nicolò Rizzo

Nutrizionista: Dott. Davide Mercaldi

Mental Coach: Alessandra Mattioni

LE DICHIARAZIONI DI COACH SIMONE GIUNTA

A tracciare la rotta e a definire l’identità che la squadra dovrà mostrare fin dai primi giorni di lavoro è coach Simone Giunta: “Le prime impressioni di questi giorni sono estremamente positive. C’è grande entusiasmo, voglia di fare e soprattutto una predisposizione al lavoro che considero fondamentale per costruire un’identità forte. La Serie A2 che ci attende sarà un campionato durissimo, livellato verso l’alto, con tante società che si sono strutturate per puntare ai vertici. Noi conosciamo il nostro valore e la fame che c’è in ogni giocatrice: non partiremo mai battuti. L’obiettivo prioritario in questo primo mese è creare alchimia, assimilare i nostri automatismi di gioco e costruire quel carattere di squadra che sa soffrire e lottare. Mi auguro di vedere, già dai prossimi giorni, tanti tifosi anche durante gli allenamenti, le porte sono sempre aperte e la loro vicinanza è per noi una spinta in più.”

Il lavoro non si ferma: ora la rotta punta dritta verso i primi test match prestagionali, tappe necessarie per affinare meccanismi e affiatamento in vista del debutto ufficiale del 4 ottobre. Ma c’è un appuntamento che le Guerriere aspettano con un’emozione diversa: a metà settembre, la squadra incontrerà la sua gente, per la presentazione ufficiale alla comunità biancorossonera: il primo, vero abbraccio corale di questa stagione.