JeansMusic Festival 2026, un fine settimana ricco di appuntamenti

SALENTO – Un fine settimana ricco di appuntamenti per il JeansMusic Festival 2026 organizzato dall’Associazione Orchestra Filarmonica di Lecce, con la direzione artistica di Matthieu Mantanus.

Domani, giovedì 6 agosto a Villa La Meridiana – CAROLI Hotels di Santa Maria di Leuca (ore 21, ingresso libero) il SIGNUM Saxophone Quartet – formato da Edoardo Zotti, Michal Knot, Jacopo Taddei e Alan Lužar – considerato tra i più prestigiosi ensemble sassofonistici della scena internazionale insieme al fisarmonicista Samuele Telari, tra i più brillanti interpreti del suo strumento proporranno saranno i protagonisti di un appuntamento imperdibile pensato come occasione irripetibile di confronto artistico, in cui l’eleganza della musica da camera si intreccia con la libertà creativa di interpreti capaci di ridefinire continuamente i confini dei propri strumenti.

Venerdì 7 agosto, nel Chiostro dell’ex Convento dei Teatini di Lecce (ore 21, ingresso libero), il SIGNUM Saxophone Quartet con Fabrizio Meloni, storico primo clarinetto del Teatro alla Scala, saranno i protagonisti di un concerto che intreccia capolavori di Bernstein e Gershwin con la contemporaneità di Checkmate, composizione di Francesco Darmanin che sarà una Prima Assoluta Mondiale per il JeansMusic Festival dedicata proprio a Meloni e al SIGNUM Saxophone Quartet.

Con “Alto Ritmo”, progetto condiviso da Taddei sempre con il fisarmonicista Samuele Telari, l’appuntamento è per l’8 agosto nel Chiostro dei Carmelitani di Nardò (ore 21, ingresso libero). Il concerto propone un viaggio travolgente nel Novecento musicale, ricco di spunti di riflessione storica ed estetica. Il programma corre lungo l’asse portante di un repertorio eclettico che mantiene il recital in equilibrio tra jazz e musica sudamericana. Un turbinio di tecnica smagliante, che non preclude traguardi raffinati ad una musica di matrice popolare. La fisarmonica, estensione naturale del respiro, si lega con empatia magistrale all’universo timbrico e dinamico del saxofono. Jacopo e Samuele mescolano, con cambi radicali di atmosfera, brani in cui si inseguono nell’aria sonorità argentine, riverberi di tango, fughe nel jazz. Nei paesaggi sonori creati, la fisarmonica cesella ogni nota, mentre il saxofono è esuberante e multiforme. Su melodie di derivazioni popolare, si sviluppano così pagine di poesia. Sempre lontane dall’impulso soltanto coloristico. Il risultato è uno spettacolo capace di conquistare tanto gli appassionati quanto chi si avvicina per la prima volta a questo repertorio, grazie a una scrittura musicale che parla direttamente alle emozioni.

JeansMusic Festival si concluderà infatti domenica 23 agosto in Piazza Sant’Oronzo a Lecce con il grande Concerto lirico-sinfonico “Omaggio a Tito Schipa”. Sul podio salirà il M° Roberto Gianola, alla guida dell’Orchestra Filarmonica di Lecce, con i solisti Hiroko Morita e Vitaliy Kovalchuk, per un emozionante omaggio al grande tenore leccese attraverso celebri arie d’opera, intensi duetti e le più amate canzoni della tradizione napoletana (ore 21, ingresso libero).

La sesta edizione del JeansMusic Festival segna anche un importante traguardo nel percorso di crescita della manifestazione, confermata anche nel triennio 2025/2027 tra i progetti finanziati dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura. Un riconoscimento che consolida il ruolo del Festival nel panorama musicale pugliese e ne rafforza la missione: intrecciare qualità artistica, valorizzazione dei giovani interpreti e riscoperta del patrimonio storico e paesaggistico del Salento, trasformando piazze, castelli e chiostri in luoghi d’incontro tra musica e comunità. Un obiettivo reso possibile grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali di Lecce, Nardò, Otranto e Corigliano d’Otranto e al sostegno di CAROLI Hotels, main sponsor della manifestazione e partner delle date di Santa Maria di Leuca.