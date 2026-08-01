Rugby, il Trepuzzi torna in B dopo quindici anni

Dopo un’attesa di quindici anni la Gorima Trepuzzi festeggia il ritorno nella Serie B nazionale di rugby. La riammissione ufficiale è giunta oggi con la decisione del Consiglio Federale Nazionale.

I salentini parteciperanno al girone dell’area meridionale, insieme a US Rugby Benevento, Partenope Napoli, Appia Rugby Puglia, Tigri Rugby Bari, Messina Rugby, Syrako Rugby, San Gregorio Catania, Rugby Palermo e IV Circolo Benevento. Il Trepuzzi torna a disputare il campionato di Serie B per la terza volta nella sua storia, dopo esservi approdato per la prima volta nella stagione 2009/10 e mantenendola nella seguente 2010 11

Non sarà facile per una piccola provinciale confrontarsi con società appartenenti a capoluoghi di provincia e di regione, espressione di alcune fra le maggiori città del Sud Italia, ma la giovane compagine salentina cercherà di onorare il campionato e rappresentare al meglio la provincia di Lecce.