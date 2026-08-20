La ricetta del giorno: Tagliatelle con calamaretti

Ingredienti per 4 persone:

320 grammi di tagliatelle

300 grammi di calamaretti

2 pomodori maturi

Olio extra verdine d’oliva q.b.

1 spicchio d’aglio

Vino bianco q.b.

Prezzemolo q.b.

Rucola q.b

Procedimento:

Far rosolare in una padella l’aglio tritato nell’olio, successivamente versare i calamaretti tagliati a rondelle e rosolarli fino a cottura. Bagnare col vino bianco e lasciare che evapori. Aggiungere le tagliatelle cotte al dente nel composto ed amalgamare. Condire con pepe a piacimento e, guarnire con ciuffetti di prezzemolo e rucola.