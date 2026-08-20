La ricetta del giorno: Tagliatelle con calamaretti

Ingredienti per 4 persone:
320 grammi di tagliatelle
300 grammi di calamaretti
2 pomodori maturi
Olio extra verdine d’oliva q.b.
1 spicchio d’aglio
Vino bianco q.b.
Prezzemolo q.b.
Rucola q.b
Procedimento:
Far rosolare in una padella l’aglio tritato nell’olio, successivamente versare i calamaretti tagliati a rondelle e rosolarli fino a cottura. Bagnare col vino bianco e lasciare che evapori. Aggiungere le tagliatelle cotte al dente nel composto ed amalgamare. Condire con pepe a piacimento e, guarnire con ciuffetti di prezzemolo e rucola.
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