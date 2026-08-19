Presentato il libro “Scialletta Rossa” della magistrata Mariano. Il Vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla: “un testo importante per la cultura della legalità”

Legalità e impegno civile a Casalabate: successo per “La Scialletta Rossa” del magistrato M.F. Mariano; presente all’incontro il Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla

Di Maria Taccogna

​CASALABATE – Si è svolto nella serata di lunedì 17 agosto, presso la Darsena di Casalabate (Lungomare Nord), l’incontro di presentazione del libro “La Scialletta Rossa, una donna di mafia”, firmato dalla Dott.ssa M. F. Mariano, magistrato da anni in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata e oggi sottoposta a misure di tutela e scorta per il suo impegno in prima linea.

​L’iniziativa, promossa e organizzata dall’A.S.D. Vita Maris – Marina di Casalabate guidata dall’Avv. Roberta Capodieci, ha richiamato una forte partecipazione di pubblico, trasformando la marina in un fondamentale presidio di dibattito sul valore della legalità e sul ruolo costante delle istituzioni e delle forze dell’ordine nel nostro territorio.

​A testimoniare la presenza concreta delle istituzioni, ha partecipato all’evento in rappresentanza del Comune di Lecce il Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla, da sempre vicino alle comunità locali e attento promotore di iniziative incentrate sulla legalità e sulla crescita civile del territorio. Per il Vicesindaco Giordano Anguilla: si tratta di “un testo fondamentale per apprendere la cultura della legalità e non piegarsi mai alle logiche mafiose”.

​Durante il dibattito, la Dott.ssa Mariano ha offerto uno spaccato profondo sulle dinamiche di genere all’interno delle organizzazioni criminali, ribadendo l’importanza della cultura antimafia e della presenza dello Stato in ogni area della nostra comunità.