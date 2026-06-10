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Attualità

Sabato 20 giugno il Premio Dance Elite all’Apulia Sport Convention premia il talento con una giuria d’eccezione

Sabato 20 giugno 2026 al Raffo Parco Gondar va in scena il contest nazionale dedicato ai giovani talenti. In giuria icone del valore di Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Marcello Sacchetta

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