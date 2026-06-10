Sabato 20 giugno il Premio Dance Elite all’Apulia Sport Convention premia il talento con una giuria d’eccezione

GALLIPOLI (Lecce) – Il tempio della grande musica e dello spettacolo nel cuore del Salento apre le sue porte al mondo coreutico. Sabato 20 giugno 2026, sul prestigioso palco del Raffo Parco Gondar di Gallipoli, farà il suo attesissimo debutto il Premio Dance Élite, un esclusivo contest di danza nazionale dedicato alle scuole e alle crew provenienti da diverse regioni d’Italia. L’evento si inserisce come uno dei fiori all’occhiello della settima edizione dell’Apulia Sport Convention in programma il 20 e 21 giugno, la più rilevante manifestazione multidisciplinare dedicata a sport, fitness e benessere del Mezzogiorno.

Per una notte, la danza diventerà l’assoluta protagonista in un’area open air di oltre 20.000 metri quadrati. I giovani ballerini avranno l’opportunità unica di esibirsi sotto le stesse luci e sullo stesso palco iconico che ha ospitato le più grandi star della musica mondiale, confrontandosi nelle discipline di classico, moderno, contemporaneo e hip hop.

A valutare le esibizioni in gara sarà una giuria d’eccezione, composta da figure di riferimento assoluto della danza televisiva e professionale italiana: Alessandra Celentano, l’insegnante e coreografa per eccellenza della danza classica, che incontrerà i partecipanti in un attesissimo momento di confronto; Emanuel Lo, stimato ballerino, coreografo e regista, maestro di hip hop e moderno; Marcello Sacchetta, coreografo e conduttore, punto di riferimento per le nuove generazioni di ballerini; Banana, alias Valentina Vernia, ballerina professionista nata nel programma Amici 18 che si è esibita in questi anni per artisti italiani e internazionali come Angelina Mango, Slimane, Guè Pequeno, J-Ax, Fedez ed Elettra Lamborghini.

Il Premio Dance Élite non sarà solo un momento di spettacolo e competizione, ma una vera e propria vetrina per i giovani talenti, pensata per valorizzare lo studio, il sacrificio e la passione delle scuole di danza italiane in un contesto di visibilità straordinario.

I cancelli del Raffo Parco Gondar apriranno a partire dalle ore 9:00, dando il via a un fine settimana intenso che unisce lo spettacolo della danza alle oltre sei aree tematiche dell’Apulia Sport Convention, tra fitness, sport olistici ed esibizioni estreme.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione, biglietti e programma dettagliato, è possibile consultare il sito ufficiale: www.premiodancelite.it.

Il 20 e 21 giugno 2026, ritorna a Gallipoli l’Apulia Sport Convention, l’evento multidisciplinare che si è ormai consolidato come il più importante appuntamento sportivo del mezzogiorno giunto quest’anno alla sua settima edizione. Con una superficie operativa senza precedenti che coinvolge il Raffo Parco Gondar, lo Stadio Comunale A. Bianco, le spiagge e il Parco Naturale, e un’apertura dei cancelli fissata per le ore 9:00, la manifestazione si prepara ad accogliere migliaia di atleti, famiglie e semplici curiosi per un weekend dove il superamento dei propri limiti e la cultura del benessere diventano protagonisti assoluti.

L’edizione 2026 vede più di 50 attività distinte tra discipline sportive individuali, sport di squadra, fitness, arti marziali, attività speciali ed eventi con ospiti e vanta la partecipazione di icone dello sport e della danza di livello mondiale che rendono l’evento un polo d’attrazione unico in Italia.

INFORMAZIONI:

Orari: APERTURA PORTE ORE 9.00