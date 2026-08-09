La fauna del Salento: Il tasso, il geometra abusivo del sottobosco

Con una struttura tarchiata che prima dell’inverno può sfiorare i venti Kg e un’inconfondibile maschera facciale, il tasso è il Mustelide con la più spiccata vocazione per l’ingegneria immobiliare non autorizzata.

Le sue tassaie, complessi ipogei di gallerie e stanze che si estendono per centinaia di metri quadri e profondità notevoli, vengono modificate e tramandate per generazioni, alterando la struttura stessa del suolo tramite un’attività di biopedoturbazione costante.

Animale metodico e fondamentalmente abitudinario, dedica le ore notturne allo scavo di radici e alla ricerca di lumbricidi, di cui è ghiotto.

Nonostante la sua mole e un carattere non proprio accomodante, paga un conto salatissimo alla frammentazione forestale, ai veicoli di passaggio e agli interventi di risistemazione idraulica che spianano i suoi capolavori sotterranei senza preavviso.