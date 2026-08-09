La ricetta del giorno: torta al cioccolato con crema al mascarpone

Ingredienti per una teglia da 24 cm
5 uova a temperatura ambiente
100 gr di farina 00
30 gr di cacao amaro
30 gr di fecola di patate
160 gr di zucchero
Aroma di vaniglia
Per la crema:
250 gr di crema alle nocciole
150 gr di mascarpone
125 ml di panna montata
Per la bagna:
125 ml di acqua
20 gr di zucchero
Succo di lampone
Procedimento:
Montare le uova a temperatura ambiente con lo zucchero per almeno 25 minuti;
Setacciare in una ciotola la farina,, la fecola, il cacao amaro;
Aggiungere in più riprese alle uova;
Incorporare gli ingredienti con una spatola dal basso verso l’alto fino ad ottenere una consistenza omogenea senza grumi e dal colore uniforme;
Aggiungere l’aroma di vaniglia;
Imburrare una teglia da 24 cm e versare l’impasto;
Cuocere in forno statico e preriscaldato a 170° per circa 50 minuti;
Fare intiepidire con lo sportello del forno aperto per circa 60 minuti;
Fare raffreddare completamente.
Montare la panna;
Fare la crema unendo la crema alla nocciola con il mascarpone;
Tagliare a metà il pandispagna;
Bagnare con la bagna al lampone;
Farcire con uno strato di crema al mascarpone e uno di panna montata;
Chiudere e lasciare riposare in frigo.
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