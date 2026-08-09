La ricetta del giorno: torta al cioccolato con crema al mascarpone

Ingredienti per una teglia da 24 cm

5 uova a temperatura ambiente

100 gr di farina 00

30 gr di cacao amaro

30 gr di fecola di patate

160 gr di zucchero

Aroma di vaniglia

Per la crema:

250 gr di crema alle nocciole

150 gr di mascarpone

125 ml di panna montata

Per la bagna:

125 ml di acqua

20 gr di zucchero

Succo di lampone

Procedimento:

Montare le uova a temperatura ambiente con lo zucchero per almeno 25 minuti;

Setacciare in una ciotola la farina,, la fecola, il cacao amaro;

Aggiungere in più riprese alle uova;

Incorporare gli ingredienti con una spatola dal basso verso l’alto fino ad ottenere una consistenza omogenea senza grumi e dal colore uniforme;

Aggiungere l’aroma di vaniglia;

Imburrare una teglia da 24 cm e versare l’impasto;

Cuocere in forno statico e preriscaldato a 170° per circa 50 minuti;

Fare intiepidire con lo sportello del forno aperto per circa 60 minuti;

Fare raffreddare completamente.

Montare la panna;

Fare la crema unendo la crema alla nocciola con il mascarpone;

Tagliare a metà il pandispagna;

Bagnare con la bagna al lampone;

Farcire con uno strato di crema al mascarpone e uno di panna montata;

Chiudere e lasciare riposare in frigo.