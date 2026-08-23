La Notte della Taranta conquista social e web, 43 milioni di visualizzazioni

MELPIGNANO – L’edizione 2026 de La Notte della Taranta dedicata a Le vie del Mediterraneo e firmata da Ermal Meta come maestro concertatore, ha fatto ballare anche gli utenti digitali. Perché dalla preparazione in sala prove alle 20 tappe del festival itinerante, fino al concertone di ieri a Melpignano (Lecce) sono stati superati i 43 milioni di visualizzazioni complessive tra social e sito, con oltre 1 milione di interazioni su Facebook, Instagram e TikTok.

È quanto fanno sapere gli organizzatori, rendendo noto che la diretta su Rai3 ha registrato il 9,27% di share, con oltre 900mila spettatori. Il sito ufficiale invece, ha registrato “più di 101mila utenti attivi, con “connessioni provenienti da Italia, Svizzera, Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Grecia e Stati Uniti”, sottolineano gli organizzatori, evidenziando che “il pubblico digitale è sempre più giovane, con una presenza prevalente nella fascia 18-34 anni, mentre la community complessiva è cresciuta di oltre 27mila nuovi follower e iscritti”.

“È stata una grande festa, in una piazza capace ancora una volta di unire generazioni, culture e linguaggi diversi nel segno della musica – dichiara il presidente della fondazione La Notte della Taranta Massimo Bray –. Il viaggio nelle vie del Mediterraneo ci ha ricordato che le identità non sono confini chiusi, ma storie che si incontrano, si contaminano e si arricchiscono reciprocamente”. “Ora guardiamo già al prossimo appuntamento, nel 2027 ci aspetta la trentesima edizione de La Notte della Taranta, un traguardo importante che vogliamo costruire insieme, con lo stesso entusiasmo e con la responsabilità di custodire una storia che appartiene a tutti”, conclude.