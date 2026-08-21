La ricetta del giorno: Ravioli con ripieno di zucca

Ingredienti
300 gr di farina 0
3 uova
Sale
150 gr di polpa di zucca
100 gr di ricotta
30 gr di formaggio grattugiato
Noce moscata
Sale
Pepe
Procedimento:
Tagliare la polpa della zucca in cubetti di circa 1 cm di lato;
Trasferire i cubetti di zucca in una teglia preferibilmente foderata con un foglio di carta forno;
Scaldare il forno a 200°C in modalità ventilata;
Infornare i cubetti di zucca e lasciarli cuocere per circa 30 minuti
Riunire in una ciotola la farina, le uova e un pizzico di sale.
Amalgamare gli ingredienti fin quando non si forma un impasto;
Far riposare per circa una mezz’ora.
Unire in una ciotola la ricotta, il grana grattugiato, un pizzico di noce moscata e salare;
Mescolare bene;
schiacciare la zucca fino ad ottenere una purea;
Aggiungerla agli altri ingredienti e amalgamare formando la farcia;
Passare l’impasto nella sfogliatrice rendendolo molto fine;
Con un coppapasta tondo di, ricavare dei quadrati da 5 cm;
Disporre un cucchiaino di farcia nel centro di ciascun quadrato di pasta;
Bagnate i bordi con poca acqua e chiudere con un altro quadrato schiacciando i bordi con la forchetta;
Conservate su un vassoio infarinato;
Cuocere in abbondante acqua salata scolandoli quando vengono a galla.
Condire a piacere.
N.b. I ravioli in foto sono conditi con crema di taleggio, salsiccia di Norcia e rucola.
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