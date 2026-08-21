La ricetta del giorno: Ravioli con ripieno di zucca

Ingredienti

300 gr di farina 0

3 uova

Sale

150 gr di polpa di zucca

100 gr di ricotta

30 gr di formaggio grattugiato

Noce moscata

Sale

Pepe

Procedimento:

Tagliare la polpa della zucca in cubetti di circa 1 cm di lato;

Trasferire i cubetti di zucca in una teglia preferibilmente foderata con un foglio di carta forno;

Scaldare il forno a 200°C in modalità ventilata;

Infornare i cubetti di zucca e lasciarli cuocere per circa 30 minuti

Riunire in una ciotola la farina, le uova e un pizzico di sale.

Amalgamare gli ingredienti fin quando non si forma un impasto;

Far riposare per circa una mezz’ora.

Unire in una ciotola la ricotta, il grana grattugiato, un pizzico di noce moscata e salare;

Mescolare bene;

schiacciare la zucca fino ad ottenere una purea;

Aggiungerla agli altri ingredienti e amalgamare formando la farcia;

Passare l’impasto nella sfogliatrice rendendolo molto fine;

Con un coppapasta tondo di, ricavare dei quadrati da 5 cm;

Disporre un cucchiaino di farcia nel centro di ciascun quadrato di pasta;

Bagnate i bordi con poca acqua e chiudere con un altro quadrato schiacciando i bordi con la forchetta;

Conservate su un vassoio infarinato;

Cuocere in abbondante acqua salata scolandoli quando vengono a galla.

Condire a piacere.

N.b. I ravioli in foto sono conditi con crema di taleggio, salsiccia di Norcia e rucola.