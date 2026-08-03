Vittorio Bodini e Nino Delle Site, indiscussi protagonisti del Futurismo nel Salento

Il 19 febbraio 1933, su “La Voce del Salento”, periodico diretto dal nonno materno, Pietro Marti, il diciannovenne Vittorio Bodini (1914 – 1970) presentò così la mostra personale del giovanissimo pittore futurista Domenico Delle Site ( 1914-1996), che si inaugurava in città lo stesso giorno:

” Non dubitiamo del successo, ma -se questo dovesse venir meno – ci convinceremo che la vera arte e Lecce non sono fatte l’una per l’altra. Delle Site non presenta mazzi mazzi mazzi di fiori né cocomeri carote pernici pesci o raccontini a colori, ma presenta brani della sua anima profondamente mistica che si manifesta in sinceri quadri sacri (molto più sacri – checché il romano pontefice ne pensi – di molte formose pitture fatte di materia nei passati secoli); in ritratti che ritraggono anche le fattezze fisiche, ma sopratutto le sagome spirituali; in paesaggi dolcissimi in cui lo spirito vorrebbe eternamente villeggiare; finalmente in aereopitture in cui l’anima delle stratosfere, felicemente intuita, si compenetra con quella dei velivoli ebbri di velocità, di conquista dello spazio orizzontale – verticale, di lotta aerea, etc.”

“La spiritualita’ del giovane artista”, proseguiva l’Autore, “è tutta ingenuità, freschezza, passionale dolcezza, e tutte queste caratteristiche si riflettono direttamente, come in uno specchio, nel suo futurismo pittorico, sinceramente originale, lontano da stramberie cerebrali, e – ciò che deluderà l’aspettativa di tutto il ciarrume da caffè – facilmente accessibile da chi abbia il minimo necessario ed indispensabile di sensibilità”.

Ed aggiungeva: “( ….) per coloro che in buona fede – ch’è poi la posizione più intelligente che si possa assumere verso il futurismo – desiderassero delucidazioni o avessero da fare interessanti obiezioni ( …) il versiliberista Vittorio Bodini e l’aereopittore Domenico Delle Site sono disposti a spiegazioni ed a contraddittori”.

L’avventura futurista leccese degli anni Trenta, narrata da Vittorio Bodini in un articolo dal titolo “I futuristi a Lecce”, in “Il Critone”, a. IV, n.1-2, gennaio – febbraio 1959, è stata dettagliatamente ricostruita da Antonio Lucio Giannone, docente di Letteratura italiana contemporanea in Unisalento, in “Breve storia del Futurismo nel Salento”, con una appendice di documenti in “Sallentum “, a. II, nn.1-2, gennaio- agosto 1979, pp.65 -106. Dello stesso Autore, vedasi anche “Tradizione e innovazione nella poesia italiana del Novecento”, Lecce, Milella, 1983, pp. 197- 255, col titolo “Innovazioni in periferia: il Futurismo nel Salento”; Id., “Futurismo e dintorni”, Congedo Editore, 1993, ove, tra i vari protagonisti della presenza futurista nel Salento, l’Autore menziona due personaggi, Domenico (Mimì) Frassaniti e Antonio Serrano, rimasti a lungo dimenticati, accomunati da una esistenza breve e da una precoce vocazione per l’arte e la letteratura.

Già il 13 marzo 1909 su “La Democrazia”, settimanale diretto da Pietro Marti, era stato pubblicato il “Manifesto politico dei Futuristi”, con nota redazionale adesiva alle tesi esposte.

Veicolo di quel fenomeno futuristico fu, con la ” Voce del Salento”, anche il giornale “Vecchio e nuovo”, fondato e diretto da Ernesto Alvino (1901- 1980), periodico capace di richiamare ( 1930 -31 e 1932, in due distinti momenti) “una numerosa analogia nazionale, nientemeno che lo stesso Marinetti, Altomare, D’Alba, Govoni, Guttuso e altri; ma sordo alle più urgenti attualità sincroniche della cultura Nazionale” (così Mario Marti, La vita culturale, in “Storia di Lecce dall’Unità al secondo dopoguerra”, a cura di Marcella Rizzi, Editori Laterza, 1992, p. 612; sulla cultura letteraria a Lecce e nel Salento, vedasi Donato Valli, “Cento anni di vita letteraria nel Salento (1860 – 1960)”, Milella, 1985).

La mostra personale di aeropittura del giovanissimo Nino Delle Site, illustrata da vari articoli di Vittorio Bodini, capace di suscitare ampie reazioni sulla stampa locale, fu ” l’ultimo e più clamoroso episodio dell’avventura futurista leccese, venendo a coronare l’attività svolta dal Futurblocco fino a quel momento” ( A.L. Giannone, “Futurismo e dintorni”, cit , pp.69- 71).

Scomparsi i due periodici, “Vecchio e nuovo” (che terminò le pubblicazioni nel dicembre del ’32) e ” La Voce del Salento”, cessato nel ’33, a seguito della scomparsa del fondatore Pietro Marti, e trasferitosi Vittorio Bodini a Roma per gli studi universitari, quella vampata avanguardista, che tante polemiche aveva suscitato, si spense inevitabilmente.