L’almanacco di oggi 12 agosto

Il Santo del giorno: Sant’Ercolano. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: La fimmena se canusce dalla lingua e lu bove dalli corni. Significato: La donna si riconosce dalla lingua e il toro dalle corna.
– Sono nati in questo giorno
1947 Amedo Minghi
1947 Stefano Benni
1949 Mark Knopfler
– Proverbio
Non si celebrano nozze senza che ci si infili il demonio
– Accadde oggi
1851 Isaac Singer brevetta la macchina da cucire
– Scoperte
1865 Adolf Baeyer inventa i barbiturici
Il medico tedesco sintetizza a Monaco i primi farmaci sedativi utilizzando l’acido malico e l’urea. Li battezza così dal nome di una cameriera, Barbara, che gli forniva l’urina per gli esperimenti. I barbiturici verranno messi in commercio soltanto nel 1903. Baeyer avrà il Nobel nel 1905.
– Frase celebre
“Gli affetti umani sono tanto vari quanto sono diverse nel mondo le forme delle cose”
Ovidio, Ars amatoria