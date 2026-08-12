La ricetta del giorno: Fusilli con crema di pisellini verdi

Ingredienti per 4 persone:
350 gr di fusillo
350 gr di pisellini surgelati
200 gr di ricotta fresca
80 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
Mezza cipolla rossa
Noce moscata
Sale
Olio evo
Procedimento:
Tritare la cipolla e soffriggerla in una padella con un filo di olio;
Aggiungere i pisellini, salare e lasciare cuocere;
In una ciotola amalgamare la ricottta con il formaggio, una grattata di noce moscata e un pizzico di sale aggiungendo un mestolo di acqua calda;
Unire metà dei pisellini;
Frullare la seconda parte diluendo con alcuni cucchiai di acqua;
Cuocere i fusili in abbondante acqua salata;
Scolare e condire con la crema di ricotta;
Versare alcuni cucchiai di crema di piselli sul fondo di un piatto e posizionare i fusilli.
Servire caldo.
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Bocconcini di pollo al profumo di bosco
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: penne ai funghi
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: torta al cioccolato con crema al mascarpone
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Pitta di patate con mortadella e provola
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Peperoni alla pizzaiola
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Spaghetti con crema di ricotta su pesto di basilico e caviale di pomodoro