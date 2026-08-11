La ricetta del giorno: Bocconcini di pollo al profumo di bosco

Ingredienti per 4 persone:
Un petto di pollo da 800 gr
50 gr di funghi misti
100 gr di pancetta affumicata tagliata a fette
100 ml di vino bianco
farina
sale
olio evo
salvia
Procedimento:
Cucinare i funghi in padella con un filo di olio;
Tagliare il petto di pollo a pezzi di circa 5 cm l’uno;
Infarinare;
Disporre una fetta di salvia su ogni bocconcino;
Avvolgere con una fetta di pancetta;
Scaldare un filo di olio in una padella;
Rosolare i bocconcini su ogni lato;
Sfumare con il vino bianco;
Aggiungere i funghi;
Completare la cottura a fuoco medio per circa 5 minuti;
Servire caldo
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