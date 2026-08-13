La ricetta del giorno: Cipolle ripiene

Ingredienti:

6 cipolle

500 gr di carne macinata

Olio evo

Sale

Pepe

Procedimento:

Lavare le cipolle;

Tagliare la parte superiore;

Togliere la buccia esterna;

Tagliare la parte centrale, lessarla e tagliarla finemente;

Unire alla carne macinata, condire con sale e pepe e amalgamare;

Riempire le cipolle;

Cospargere una teglia con un filo di olio evo;

Disporre le cipolle;

Aggiungere 100 ml di acqua;

Spolverizzare con sale e pepe;

Cuocere in forno a 180º per circa 60 minuti