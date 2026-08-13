La ricetta del giorno: Cipolle ripiene

Ingredienti:
6 cipolle
500 gr di carne macinata
Olio evo
Sale
Pepe
Procedimento:
Lavare le cipolle;
Tagliare la parte superiore;
Togliere la buccia esterna;
Tagliare la parte centrale, lessarla e tagliarla finemente;
Unire alla carne macinata, condire con sale e pepe e amalgamare;
Riempire le cipolle;
Cospargere una teglia con un filo di olio evo;
Disporre le cipolle;
Aggiungere 100 ml di acqua;
Spolverizzare con sale e pepe;
Cuocere in forno a 180º per circa 60 minuti
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