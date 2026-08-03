La ricetta del giorno: risotto alla zucca

Ingredienti

250 gr di riso

250 gr di zucca gialla

Mezza cipolla

Burro

olio d’oliva

grana padano grattugiato

brodo vegetale

sale

Procedimento

Tagliare a pezzi la zucca, privandola della scorza e dei semi;

Mettere in una teglia con un filo di olio e cuocere in forno per almeno 10 minuti a 200º;

Tagliare e tritare la cipolla;

Fare appassire in una casseruola con 2 in filo di di olio;

Unire la zucca già e lasciare insaporire per 3 o 4 minuti;

Aggiungere il riso e tostare;

Coprire col brodo bollente;

Cuocere aggiungendo brodo ogni volta che viene assorbito;

Mantecare con una noce di burro e il formaggio grattugiato;

Servire caldo.