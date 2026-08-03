La ricetta del giorno: risotto alla zucca

Ingredienti
250 gr di riso
250 gr di zucca gialla
Mezza cipolla
Burro
olio d’oliva
grana padano grattugiato
brodo vegetale
sale
Procedimento
Tagliare a pezzi la zucca, privandola della scorza e dei semi;
Mettere in una teglia con un filo di olio e cuocere in forno per almeno 10 minuti a 200º;
Tagliare e tritare la cipolla;
Fare appassire in una casseruola con 2 in filo di di olio;
Unire la zucca già e lasciare insaporire per 3 o 4 minuti;
Aggiungere il riso e tostare;
Coprire col brodo bollente;
Cuocere aggiungendo brodo ogni volta che viene assorbito;
Mantecare con una noce di burro e il formaggio grattugiato;
Servire caldo.
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