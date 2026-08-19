L’AUTOVELOX DELLA DISCORDIA

Sulla Lecce-Gallipoli una postazione non ancora attiva fa già discutere. “Alla Conquista della Vita” e COBAS chiedono di spostarla prima dell’accensione. Ma la domanda è più grande: vogliamo strade più sicure o bilanci più comodi?

Di Vincenzo Candido Renna

In Italia abbiamo una curiosa maniera di occuparci dei problemi: prima li creiamo, poi li regolamentiamo e infine, se rimane tempo, convochiamo un tavolo per capire come risolverli.

L’ultima puntata va in scena sulla Statale 101 Lecce-Gallipoli, nel territorio di Lequile, dove un autovelox non ancora entrato in funzione è già riuscito nell’impresa di diventare protagonista della strada.

L’Associazione “Alla Conquista della Vita” A.P.S. e il Sindacato COBAS Lecce hanno preso carta, penna e soprattutto responsabilità, rivolgendosi al Prefetto, al Comune di Lequile, alla Polizia Locale e all’ANAS. Il punto della loro iniziativa è semplice e merita di essere compreso prima che la solita contrapposizione fra favorevoli e contrari agli autovelox trasformi anche questa vicenda in una caricatura.

Non chiedono di eliminare l’autovelox. Chiedono di spostarlo.

E la differenza non è piccola.

Nella nota del 17 agosto le due organizzazioni ricordano infatti che l’impianto, allo stato, non risulta ancora attivo. Eppure denunciano che proprio in quel tratto continuerebbero a verificarsi brusche frenate, rallentamenti, tamponamenti e incidenti. Da qui una domanda tanto elementare quanto scomoda: se questi fenomeni si verificano quando l’apparecchio è spento, che cosa potrebbe accadere quando verrà acceso?

È una domanda che dovrebbe interessare chiunque abbia a cuore la sicurezza stradale più delle cerimonie amministrative.

Perché un autovelox dovrebbe avere una funzione precisa: prevenire.

Non sorprendere.

Non tendere agguati.

Non provocare quella curiosa ginnastica automobilistica per cui il conducente vede il dispositivo, guarda il tachimetro e pesta sul freno come se davanti gli fosse comparso improvvisamente un muro.

La formula utilizzata dall’Associazione e dai COBAS meriterebbe di essere incorniciata negli uffici di chi pianifica la mobilità: «Un autovelox deve indurre a rallentare in sicurezza, non a frenare all’ultimo momento». Per questo chiedono una rivalutazione tecnica del sito, lo spostamento dell’impianto, verifiche sulla visibilità e sulla segnaletica, una ricognizione degli incidenti e soprattutto la convocazione di un tavolo tecnico con Prefettura, ANAS, Comune e Polizia Locale.

Richieste rivoluzionarie?

Non proprio.

Sembrano piuttosto quelle cose di buon senso che diventano rivoluzionarie soltanto quando nessuno ha pensato di farle prima.

Ed è qui che la vicenda dell’autovelox di Lequile smette di essere una questione di qualche chilometro di asfalto salentino e diventa una questione politica, nel significato più nobile della parola.

Come vengono decise le politiche della sicurezza stradale?

Si parte dall’analisi degli incidenti, dalle caratteristiche della strada, dai flussi di traffico e dai comportamenti degli automobilisti, per poi individuare lo strumento più efficace?

Oppure si parte dallo strumento e si cerca successivamente il posto dove metterlo?

E ancora: quanto pesano, nelle decisioni sull’installazione degli strumenti automatici di rilevazione della velocità, le esigenze della sicurezza e quanto pesano le previsioni di entrata degli enti locali?

La domanda è legittima. E proprio perché è legittima merita una risposta documentata, non un processo alle intenzioni.

Nessuno può affermare, sulla base degli elementi oggi disponibili, che questo autovelox sia stato collocato per fare cassa. Sarebbe scorretto.

Ma proprio per questo sarebbe utile conoscere i numeri.

Qual è la previsione di gettito collegata alle sanzioni per violazioni del Codice della strada nel bilancio comunale? È aumentata? Quale quota si prevede possa derivare dai controlli elettronici? Quali studi sull’incidentalità hanno preceduto la scelta della postazione? Quali alternative sono state valutate? Perché è stato scelto proprio quel punto?

Pubblicare questi dati sarebbe il modo migliore per eliminare ogni sospetto.

Perché c’è un principio che dovrebbe precedere qualunque delibera, determina, decreto o nulla osta: la sicurezza non si misura con il numero delle multe.

Si misura con il numero degli incidenti che non accadono.

E se una misura formalmente destinata alla prevenzione produce, nella realtà della circolazione, comportamenti improvvisi capaci di accrescere il pericolo, l’amministratore serio non dovrebbe innamorarsi della propria decisione. Dovrebbe verificarla.

E, se necessario, cambiarla.

Il documento dell’Associazione e dei COBAS insiste proprio su questo punto. Ricorda che il tratto interessato è stato riconosciuto come teatro di incidenti anche gravi e mortali e riferisce di automobilisti che arriverebbero a “inchiodare” in prossimità della postazione, con il conseguente rischio per chi sopraggiunge.

Qui nasce una seconda domanda.

Chi pagherebbe il prezzo di un errore di valutazione?

Non il bilancio.

Non l’autovelox.

Non la determina amministrativa.

Lo pagherebbe l’automobilista.

Lo pagherebbe il pendolare che percorre quella strada ogni mattina.

Lo pagherebbe la famiglia che viaggia verso Gallipoli.

Lo pagherebbe, magari, chi non ha violato alcun limite ma si trova dietro un veicolo che frena improvvisamente.

Insomma, come spesso accade, pagherebbero i cittadini.

E allora viene spontanea un’altra domanda, forse la più interessante.

Perché le associazioni che si occupano specificamente di sicurezza stradale vengono ascoltate dopo e non prima?

Se esistono organizzazioni che osservano quotidianamente il fenomeno dell’incidentalità, raccolgono segnalazioni, conoscono le dinamiche della strada e hanno maturato esperienza sul campo, perché non coinvolgerle preventivamente nella valutazione delle postazioni più delicate?

Non si tratta di consegnare alle associazioni il potere di decidere.

Quello appartiene alle istituzioni.

Si tratta di ricordare alle istituzioni che ascoltare prima costa molto meno che correggere dopo.

“Alla Conquista della Vita” e COBAS chiedono da tempo proprio un tavolo tecnico istituzionale. Oggi domandano che vi partecipino Prefettura, ANAS, Comune, Polizia Locale e gli altri enti competenti e che il confronto avvenga prima dell’attivazione dell’apparecchio.

Non sembra una pretesa irragionevole.

Anzi.

La vicenda offre alle istituzioni un’occasione piuttosto rara: intervenire prima che accada qualcosa, anziché spiegare dopo perché è accaduto.

Perché il punto non è essere favorevoli o contrari agli autovelox.

Questa è una discussione buona per i social network.

Il punto è stabilire se quell’autovelox, in quel punto, con quella visibilità e con quella conformazione della strada, aumenti realmente la sicurezza.

Se la risposta è sì, lo si dimostri con dati e valutazioni tecniche.

Se la risposta è no, lo si sposti.

Se la risposta è “non lo sappiamo”, allora fermarsi e verificarlo non è una sconfitta dell’amministrazione.

È amministrare.

Il vero scandalo non sarebbe spostare un autovelox già installato.

Sarebbe lasciarlo dov’è soltanto perché ormai è stato installato.

Le amministrazioni pubbliche non dovrebbero avere paura di correggere le proprie decisioni. Dovrebbero avere paura delle conseguenze di quelle che non correggono.

L’Associazione “Alla Conquista della Vita” e COBAS hanno messo sul tavolo una richiesta precisa: verificare oggi, correggere oggi e, se necessario, spostare oggi, prima dell’attivazione dell’impianto.

Adesso la parola passa alle istituzioni.

E sarebbe bello, per una volta, che rispondessero non con un protocollo, un timbro o un rinvio al prossimo tavolo.

Ma a una domanda semplicissima:

quell’autovelox serve davvero a evitare incidenti?

Perché se serve a questo, ben venga.

Se invece rischia di crearne altri, non sarà una multa in più a renderci più sicuri.

Sarà soltanto un’altra ricevuta.

E, come sempre, il conto finirà sulla scrivania del cittadino.