Sagre e Feste Patronali: i prossimi appuntamenti in Salento

Estate tempo di sagre all’aria aperta e feste patronali in provincia di Lecce. Sono tantissime le feste gastronomiche che in questa settimana di settembre animeranno l’intera provincia, per gustare i prodotti tradizionali. Uno scenario seducente per salentini e turisti alla ricerca di prelibatezze, di tradizioni, di bellezza salentina.
Prossimi appuntamenti nel Salento:
17 – 19 agosto
San Giorgio e San Fortunato – Ortelle
18 – 19 agosto
Sant’Antonio – Cerfignano
18 – 20 agosto
Casalabate food village – Casalabate
18 – 20 agosto
San Rocco – San Cassiano
18 – 20 agosto
San Foca – San Foca (Melendugno)
18 – 20 agosto
Sagra del diavolo – Castrignano de’ greci
18 – 20 agosto
Sagra Taraddota – Aradeo
18 – 20 agosto
Festa te lu contadinu – Serrano (Carpignano salentino)
19 agosto
Sagra della grigliata – Felline
19 agosto
Music & beer fest – Parabita
19 – 20 agosto
Gusto e tradizione – Squinzano
19 – 20 agosto
Sagra dell’arte culinaria – Andrano
19 – 21 agosto
Palio dei rioni – Montesano salentino
19 – 22 agosto
Santa Cesarea – Porto Cesareo
19 – 22 agosto
Sant’Antonio – Nociglia
20 – 21 agosto
Madonna assunta e San Rocco – Vitigliano
20 – 21 agosto
San Gregorio – Acquarica di Lecce
21 agosto
Ficandò – Alessano
21 agosto
La notte dei grani – Villa Baldassari (Guagnano)
21 – 22 agosto
Beata Vergine Maria regina – Lido Conchiglie (Sannicola)
21 – 22 agosto
Sagra te la carne de cavaddhru – Seclì
21 – 23 agosto
Sagra te li piatti te na fiata – Castrì di Lecce
21 – 23 agosto
Madonna della luce – Alliste
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