Sagre e Feste Patronali: i prossimi appuntamenti in Salento

Estate tempo di sagre all’aria aperta e feste patronali in provincia di Lecce. Sono tantissime le feste gastronomiche che in questa settimana di settembre animeranno l’intera provincia, per gustare i prodotti tradizionali. Uno scenario seducente per salentini e turisti alla ricerca di prelibatezze, di tradizioni, di bellezza salentina.

Prossimi appuntamenti nel Salento:

17 – 19 agosto

San Giorgio e San Fortunato – Ortelle

18 – 19 agosto

Sant’Antonio – Cerfignano

18 – 20 agosto

Casalabate food village – Casalabate

18 – 20 agosto

San Rocco – San Cassiano

18 – 20 agosto

San Foca – San Foca (Melendugno)

18 – 20 agosto

Sagra del diavolo – Castrignano de’ greci

18 – 20 agosto

Sagra Taraddota – Aradeo

18 – 20 agosto

Festa te lu contadinu – Serrano (Carpignano salentino)

19 agosto

Sagra della grigliata – Felline

19 agosto

Music & beer fest – Parabita

19 – 20 agosto

Gusto e tradizione – Squinzano

19 – 20 agosto

Sagra dell’arte culinaria – Andrano

19 – 21 agosto

Palio dei rioni – Montesano salentino

19 – 22 agosto

Santa Cesarea – Porto Cesareo

19 – 22 agosto

Sant’Antonio – Nociglia

20 – 21 agosto

Madonna assunta e San Rocco – Vitigliano

20 – 21 agosto

San Gregorio – Acquarica di Lecce

21 agosto

Ficandò – Alessano

21 agosto

La notte dei grani – Villa Baldassari (Guagnano)

21 – 22 agosto

Beata Vergine Maria regina – Lido Conchiglie (Sannicola)

21 – 22 agosto

Sagra te la carne de cavaddhru – Seclì

21 – 23 agosto

Sagra te li piatti te na fiata – Castrì di Lecce

21 – 23 agosto

Madonna della luce – Alliste