Campagne devastate dal fuoco, da Martano l’appello: “Serve concretezza”

MARTANO (LE) – Ieri sera, nella Sala Wojtyla di Martano, si è svolto un incontro di grande rilevanza dedicato al dramma degli incendi nelle campagne. All’evento hanno partecipato numerosi rappresentanti istituzionali, autorità locali e una folta delegazione di aziende agricole. L’obiettivo che accomuna tutte le realtà rappresentate è chiaro e condiviso: prevenire gli incendi per evitare una devastazione totale del territorio, un patrimonio ambientale e sociale di inestimabile valore.

Tutti i relatori hanno ringraziato Protezione Civile e Vigili del Fuoco per lo straordinario lavoro che svolgono quotidianamente, sottolineando la necessità di assicurare maggiori mezzi e più personale per garantire una maggiore tempestività negli interventi. Un ringraziamento, inoltre, è stato espresso per tutti gli agricoltori, vere e proprie sentinelle che sono sempre in prima linea.

Le proposte avanzate vanno nella direzione della concretezza. Occorre pragmatismo nella pianificazione strategica, ma soprattutto nella distribuzione delle risorse necessarie ad affrontare con efficacia il problema. La battaglia contro gli incendi boschivi e agricoli richiede infatti non soltanto una forte volontà politica e amministrativa, ma anche un impegno tangibile e costante da parte di tutti gli attori coinvolti. Un messaggio fondamentale, sottolineato con forza da tutte le parti, è il riconoscimento del ruolo imprescindibile degli agricoltori come veri custodi del territorio. Questo ruolo, da sempre centrale, viene ulteriormente valorizzato e rafforzato soprattutto in un momento storico in cui l’emergenza climatica si traduce in un aumento delle temperature e in una conseguenziale accresciuta incidenza degli incendi. Gli agricoltori sono infatti tra i primi a intervenire per la salvaguardia dei loro terreni e, più in generale, dell’intero ecosistema circostante. La loro esperienza, la conoscenza del territorio e la prontezza nell’attuare misure preventive risultano dunque risorse insostituibili nella lotta agli incendi. Un altro tema cruciale emerso dalla discussione riguarda l’importanza della reimmissione di colture vegetali e alberature.

In particolare, si è enfatizzata la necessità di aumentare la piantumazione di alberi e colture resistenti, capaci di abbattere il cosiddetto “caldo termico” che, soprattutto nei mesi estivi, raggiunge picchi estremi e contribuisce a rendere il territorio ancora più vulnerabile al rischio incendi. La forestazione e la reintroduzione di specie arboree non rappresentano soltanto un’efficace misura anti-incendi, ma anche un investimento sulle condizioni ambientali future, con effetti positivi sulla biodiversità e sul microclima locale. In parallelo con gli interventi mirati alla riduzione del rischio, è stata posta una forte enfasi sull’importanza della formazione degli agricoltori e degli operatori del settore. Formazione che deve essere continua e aggiornata, finalizzata a garantire interventi tempestivi e sicuri in caso di emergenze. Un corretto addestramento consente infatti di operare con maggiore efficacia, minimizzando i rischi per l’incolumità personale e per la preservazione del territorio stesso. La cultura della prevenzione deve quindi essere promossa a tutti i livelli, coinvolgendo non solo gli agricoltori ma anche le comunità locali e le istituzioni.

Durante l’incontro è stata ribadita la necessità di una collaborazione sinergica tra istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria e privati. Solo attraverso un coordinamento efficace e una condivisione delle responsabilità sarà possibile mettere in campo strategie di prevenzione e intervento realmente efficaci e durature nel tempo. A tal fine, si è convenuto sulla necessità di implementare reti di monitoraggio avanzate, supportate da tecnologie innovative che possano fornire dati in tempo reale e permettere interventi rapidi e mirati. L’incontro ha confermato con chiarezza che la vera forza nella lotta agli incendi nelle campagne risiede negli agricoltori, considerati non solo produttori ma autentici custodi della terra. Il loro impegno quotidiano, la loro conoscenza approfondita del territorio e la loro capacità di intervento immediato rappresentano il primo baluardo contro il rischio di incendi devastanti.

Tuttavia, per sostenere questo prezioso capitale umano e ambientale, è indispensabile un impegno concreto da parte delle istituzioni nel fornire risorse adeguate, formazione continua e strumenti tecnologici moderni. Solo così sarà possibile tutelare in modo efficace il nostro territorio, proteggere l’ambiente e garantire un futuro sostenibile alle generazioni che verranno. La prevenzione rimane la parola chiave e la soluzione indispensabile per evitare che il fuoco diventi nuovamente sinonimo di distruzione e perdita irreparabile di un bene comune prezioso come la nostra terra.