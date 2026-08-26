Lecce-Roma e Lecce-Monza interdetti i posti delle file A e B della Tribuna Est Superiore

ABBONATI TRIBUNA EST SUPERIORE FILE A e B

Come disposto dalle competenti autorità (rif.to riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del 24 agosto 2026), in occasione delle gare Lecce – Roma del 31 agosto e Lecce – Monza del 13 settembre, nel settore TRIBUNA EST SUPERIORE sarà attuato in via transitoria un piano di interdizione dei posti delle file A e B.

Cosa fare se sei un abbonato sulla fila A o B della Tribuna Est Superiore:

– Riceverai un tagliando su altro posto sempre in Tribuna Est Superiore;

– Potrai ritirare il tagliando di accesso SEGNAPOSTO presso i BOTTEGHINI dello Stadio il giorno della gara (Lecce – Roma 31/08 e Lecce – Monza 13/09), a partire dalle ore 10.00 e fino alle ore 19:15





Attenzione:

– È necessario presentarsi con l’abbonamento e un documento di identità

– È possibile ritirare il segnaposto anche per conto terzi, presentando abbonamento e copia del documento di identità del titolare dell’abbonamento

– Per le gare Lecce – Roma e Lecce – Monza i titoli di abbonamento con assegnazione del posto file A e B della Tribuna Est, saranno disabilitati e non utilizzabili per la lettura ai tornelli. Per l’accesso allo stadio, pertanto, si raccomanda di utilizzare esclusivamente il tagliando SEGNAPOSTO consegnato in sostituzione dell’abbonamento.