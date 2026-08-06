Barbara Alberti a Galatina per il Festival Amore e Psiche

Festival Amore e Psiche, Barbara Alberti a Galatina presenta Gelosia

Che cos’è la gelosia? E perché ci assale all’improvviso? È il contrario dell’amore o ne rappresenta una delle sue manifestazioni più intense, nonostante la sua violenza e la sua ferocia?

Sono queste alcune delle domande da cui prende avvio Gelosia (Piemme), l’ultimo libro di Barbara Alberti, protagonista del secondo appuntamento della quinta edizione del Festival Amore e Psiche, in programma venerdì 7 agosto, alle ore 20.30, presso il Palazzo della Cultura di Galatina.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Fabio Vergine e vedrà protagonista una delle voci più originali e autorevoli della cultura italiana. Scrittrice, sceneggiatrice e intellettuale dalla cifra inconfondibile, Barbara Alberti, in dialogo con la direttrice artistica del Festival, Federica Rega, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso uno dei sentimenti più universali e controversi dell’esperienza umana.

Tra aforismi, episodi autobiografici, storie di vita, riferimenti alla letteratura e alla storia, l’autrice esplora la gelosia come forza capace di trasformare l’amore in passione, ossessione e persino vendetta. Con il suo stile brillante, ironico, provocatorio e mai scontato, Alberti restituisce tutta la complessità di un sentimento che attraversa ogni relazione e che, come lei stessa scrive, nasce dall’amore che è “un disastro sì, ma indispensabile”.

Ad accompagnare le parole dell’autrice saranno gli interventi musicali di Alberto Nick Bollettieri e Roberta Marra, mentre le letture saranno affidate a Maria Consiglia Mercuri. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al numero 320 2873644