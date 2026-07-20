Vela, la salentina Marina Murri vice campionessa d’Europa sabato scorso a Salonicco

NARDO‘ (Lecce) – Marina Murri, giovanissima atleta in forza al Circolo nautico “La Lampara asd” di Santa Caterina di Nardò, regala un altro titolo prestigioso all’Italia, in particolare all’Ottava Zona FIV e al sodalizio di appartenenza: è vice campionessa europea dopo il Campionato europeo ILCA 6 Youth e Open European Trophy, conclusosi sabato nelle acque di Salonicco, dopo aver visto 315 giovani velisti disputare 12 prove, 6 di qualificazione e 6 di finale.

L’atleta neretina si è infatti piazzata al secondo posto sia nel campionato europeo sia nell’Open European Trophy, alle spalle della greca Hermionie Ghicas. L’azzurra ha costruito l’argento attraverso un campionato in crescita, con due vittorie di prova e una Gold Fleet nella quale è progressivamente risalita fino alla piazza d’onore. Per Murri, già campionessa italiana giovanile nel 2025 e terza assoluta, nonché prima Under 21 e Under 19 all’Europa Cup di Riva del Garda 2026, il risultato di Salonicco rappresenta una conferma del suo talento, grazie al quale la giovanissima salentina si attesta saldamente ai vertici della vela internazionale.

“Il nostro Circolo raggiunge l’ennesimo traguardo prestigioso grazie al valore dei nostri atleti – Marina in testa – alla dedizione del nostro staff capeggiato dall’allenatore Carmine Bresciani e alla fiducia dei nostri soci, che accettano di sacrificare qualche momento di comfort balneare per consentirci di portare il Circolo nell’empireo dello sport internazionale”. Anche il tecnico della Federazione Italiana Vela, Chicco Caricato, ringrazia il coach della “Lampara” Bresciani e tutti gli allenatori che hanno consentito all’Italia di aggiudicarsi i due argenti europei e il titolo continentale Under 17 di domenica scorsa.