Vela, domenica alla “Lampara” di Santa Caterina di Nardò la quarta tappa del Campionato zonale Optimist: primo posto in Divisione B per il salentino Nicolò Portaluri

NARDO‘ (Lecce) – Primo posto “in casa” per il giovanissimo atleta Nicolò Portaluri, domenica scorsa, presso il Circolo nautico “La Lampara asd” di Santa Caterina di Nardò, dove si è svolta la quarta tappa del Campionato zonale Optimist dell’Ottava Zona della Federazione Italiana Vela.

Due le prove disputate, sulle tre inizialmente programmate, a causa di un vento estremamente variabile che ha generato differenze tattiche rilevanti, influenzando le scelte di percorso degli equipaggi sul campo di regata e rendendo di fatto inutile lo svolgimento della terza prova. La prima, della durata di circa 50 minuti, si è svolta infatti regolarmente, con vento proveniente da 260° di intensità compresa tra 5 e 7 nodi; la seconda, caratterizzata da condizioni meteo analoghe alla precedente, ha invece registrato un’improvvisa rotazione del vento verso sinistra nell’ultimo lato del percorso che ha comportato un rapido cambiamento delle condizioni sul campo di regata, senza però particolari vantaggi o svantaggi per gli equipaggi in gara vista la fase già avanzata della stessa.

Annullata infine la terza prova, per orario e persistente instabilità del vento, il podio generale della Divisione A, riservata ai velisti più esperti (nati fino all’anno 2011), ha visto in sella tre atleti del Circolo della Vela di Bari: al primo posto Marco De Nicolò, al secondo Matteo D’Addabbo, al terzo Federica Cantoro. E ancora due atlete del sodalizio barese – Federica Cantoro prima, Elena Matarrese seconda – per il podio femminile, con terzo posto per Maya Damiano del Centro velico del Gargano. Miglior timoniere nato nel 2015, ancora, per il circolo barese: Matteo D’Addabbo.

La Divisione B (nati nel 2012 e 2013) ha invece fatto registrare un podio generale più composito: al primo posto, come si diceva, Nicolò Portaluri del Circolo nautico “La Lampara”, seguito al secondo posto da Giuseppe Signudi (Lega Navale Italiana Bari) e al terzo da Matteo Devito (Circolo Canottieri Barion). Il podio femminile ha invece visto protagoniste Maria Formoso (Circolo della Vela di Bari, primo posto), e a seguire Anna Gaudiano (secondo posto) e Sofia Buccino (terzo posto), entrambe provenienti dal Centro velico del Gargano. Miglior timoniere del 2017, infine, Giuseppe Signudi della Lega Navale Italiana di Bari.

A premiare i vincitori della tappa, oltre al presidente dell’Ottava Zona Alberto La Tegola, che si è detto molto soddisfatto per la partecipazione e per il livello agonistico dei ragazzi presenti in regata, e ai componenti del direttivo del Circolo, Luigi Maruotti, presidente del Consiglio di Stato e socio ormai da molti anni del Circolo: “L’amico Luigi è una presenza che ci onora”, ha detto il presidente della “Lampara”, Domenico Falco, che ha ringraziato tutti i soci e lo stesso direttivo per aver consentito al Circolo di diventare, con umiltà e impegno progressivo, una delle realtà velisticamente più attive e nutrite di Puglia.