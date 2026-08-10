La ricetta del giorno: penne ai funghi

Ingredienti per 4 persone:

180 gr di penne rigate

150 gr di funghi misti freschi

125 ml di panna

Prezzemolo fresco tritato

Sale

Pepe

50 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato

Vino bianco

Olio evo

1 spicchio di aglio

Procedimento:

Lavare e tagliare a pezzi i funghi;

In una padella versare un filo di olio e mettere lo spicchio di aglio schiacciato;

Fare scaldare leggermente;

Aggiungere i funghi;

Salare e lasciare cuocere;

Tirare con mezzo bicchiere di vino;

Lasciare cuocere per almeno 15 minuti a fuoco vivace;

Versare la pasta in abbondante acqua salata bollente;

Aggiungere la panna ai funghi;

Lasciare cuocere a fuoco basso per un minuto;

A metà cottura prelevare la pasta con una schiumarola e passarla nella pentola con i funghi;

Aggiungere un mestolo di acqua di cottura;

Terminare così la cottura;

Condire con pepe e formaggio;

Girare con cura;

Condire con il prezzemolo e servire.