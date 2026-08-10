La ricetta del giorno: penne ai funghi

Ingredienti per 4 persone:
180 gr di penne rigate
150 gr di funghi misti freschi
125 ml di panna
Prezzemolo fresco tritato
Sale
Pepe
50 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
Vino bianco
Olio evo
1 spicchio di aglio
Procedimento:
Lavare e tagliare a pezzi i funghi;
In una padella versare un filo di olio e mettere lo spicchio di aglio schiacciato;
Fare scaldare leggermente;
Aggiungere i funghi;
Salare e lasciare cuocere;
Tirare con mezzo bicchiere di vino;
Lasciare cuocere per almeno 15 minuti a fuoco vivace;
Versare la pasta in abbondante acqua salata bollente;
Aggiungere la panna ai funghi;
Lasciare cuocere a fuoco basso per un minuto;
A metà cottura prelevare la pasta con una schiumarola e passarla nella pentola con i funghi;
Aggiungere un mestolo di acqua di cottura;
Terminare così la cottura;
Condire con pepe e formaggio;
Girare con cura;
Condire con il prezzemolo e servire.
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