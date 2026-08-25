A Campi salentina si festeggia Sant’ Oronzo: tra gli eventi collaterali, “il granaio di Terra d’Otranto”

Tutto pronto a Campi Salentina per la Festa in onore di Sant’Oronzo, che anche quest’anno propone un ricco calendario di iniziative con numerosi eventi collaterali, tra cui “Il Granaio di Terra d’Otranto“.

Il programma della Festa patronale e della sesta edizione della manifestazione dedicata alla valorizzazione del grano, sono stati presentati oggi nella sala stampa di Palazzo Adorno, a Lecce. Sono intervenuti il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, il sindaco del Comune di Campi Salentina Alfredo Fina, il presidente del Gal Terra d’Arneo Cosimo Durante, la presidente della Pro Loco Rita Perrone, il parroco della Chiesa di Santa Maria delle Grazie don Gianmarco Errico.

Iniziata con i festeggiamenti religiosi il 16 agosto scorso, giorno dell’intronizzazione del busto argenteo di Sant’Oronzo, la Festa dedicata al santo protettore di Campi Salentina entrerà nel vivo da lunedì 31 agosto, per concludersi il 6 settembre.

Tra gli eventi collaterali “Il Granaio di Terra d’Otranto“, promosso dalla Pro Loco di Campi Salentina, con il patrocinio della Provincia di Lecce, in partenariato con il Comune di Campi Salentina e del Gal Terra d’Arneo, e con la collaborazione di Slow Food Condotta Lecce e della Parrocchia Santa Maria delle Grazie.

“Il Granaio di Terra d’Otranto parte dalla storia agricola di Campi Salentina per affrontare questioni molto attuali, dalla biodiversità alla qualità delle produzioni, al rapporto tra agricoltura e territorio. Recuperare i grani antichi significa anche valorizzare produzioni locali e filiere capaci di generare economia. È significativo, inoltre, che il Premio di questa edizione vada a Edoardo Winspeare e Antonio Costantini, che attraverso linguaggi e percorsi diversi hanno saputo raccontare e studiare il Salento andando oltre le rappresentazioni più superficiali. Come Provincia sosteniamo con convinzione questa iniziativa che mette insieme cultura, agricoltura e sviluppo locale”, ha dichiarato il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino.

La manifestazione, che si snoderà dal 31 agosto al 2 settembre, si sviluppa all’interno delle celebrazioni per la festa patronale di Sant’Oronzo. Un itinerario pedonale continuo e scorrevole unirà le aree tematiche del grano ai festeggiamenti di Piazza Libertà, attraversando Piazza Unità d’Italia, via Taranto, via S. Giuseppe e gli spazi storici di Casa Prato-Calabrese con i suoi giardini. Tre giornate intense che offriranno al pubblico stand espositivi, vendita di prodotti da forno, degustazioni guidate, laboratori didattici, visite nel centro storico e mostre a tema.

Momento centrale della rassegna culturale quello di mercoledì 2 settembre (ore 21) con il conferimento ufficiale del premio “Il Granaio di Terra d’Otranto” al regista Edoardo Winspeare e al professore Antonio Costantini, figure chiave della cultura e della valorizzazione del territorio. La serata sarà presentata da Fabiana Pacella. Il riconoscimento è stato fortemente voluto dal Comune di Campi Salentina, dalla Pro Loco e dal Gal Terra d’Arneo, uniti nell’individuare nei due ospiti i testimoni più autorevoli e sinceri dei valori del territorio. Attraverso le sue opere, Winspeare è riuscito a raccontare un Salento autentico e lontano dagli stereotipi, capace di dare voce, dignità e memoria storica a quella civiltà rurale che costituisce l’essenza stessa del “Granaio”. Insieme a lui ritirerà il premio Antonio Costantini come custode della memoria storica e dell’identità locale.

“Il Granaio di Terra d’Otranto“ prenderà il via lunedì 31 agosto alle ore 18 con l’apertura delle mostre tematiche (attrezzi tradizionali con cartografie storiche, esposizione fotografica d’epoca e artigianato in terracotta). Alle ore 18.30 il convegno “Nutrirsi di biodiversità: i grani di ieri, la salute di domani“, in collaborazione con l’Università del Salento. Alle ore 20.30 il via alle degustazioni di prodotti tipici e dimostrazioni di lavorazione artigianale delle orecchiette e dell’intreccio dei cesti in vimini.

Martedì 1 settembre alle ore 19 in programma il laboratorio di panificazione e percorsi del gusto curati dai forni storici di Campi Salentina. In serata spazio all’animazione musicale a cura della Salento Street Band.

La manifestazione “Il Granaio di Terra d’Otranto” si concluderà mercoledì 2 settembre. Alle ore 18.30 appuntamento con “I Grani della Memoria“, visita guidata nel centro storico, e con “Manine in Pasta“, laboratorio didattico per bambini a cura della chef di Slow Food. Alle ore 21 la cerimonia ufficiale di consegna del premio “Il Granaio di Terra d’Otranto”.

Il programma religioso dei festeggiamenti per Sant’Oronzo, cominciati lo scorso 16 agosto, avranno come giornate centrali quelle che vanno dal 31 agosto al 2 settembre. Riti, celebrazioni eucaristiche, processione, bande musicali, luminarie, concerti, spettacoli, mostre e iniziative dedicate alle famiglie animeranno il centro cittadino e i diversi rioni di Campi Salentina.

La giornata di lunedì 31 agosto, vigilia della Festa, rappresenterà uno dei momenti più intensi. In mattinata il Gruppo Bandistico Musicampi attraverserà le vie del centro e alle ore 12 si terrà la solenne apertura dei festeggiamenti. Alle la solenne Eucaristia presieduta da S.E. Mons. Francesco Neri, arcivescovo di Otranto. Alle ore 20 è prevista l’uscita del busto argenteo di Sant’Oronzo, seguita dalla tradizionale consegna della Croce Pettorale e delle Chiavi della Città da parte del sindaco al Santo Patrono e dalla processione per le vie cittadine.

Martedì 1 settembre, giorno della Festa Patronale, saranno celebrate le Sante Messe del mattino e alle ore 19 la solenne celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Michele Seccia, arcivescovo emerito di Lecce.

La giornata offrirà numerose iniziative anche sul piano civile, tra le quali alle ore 22 il concerto del Canzoniere Grecanico Salentino e dei Sud Sound System.

Mercoledì 2 settembre, ultimo giorno di festa, sarà la giornata del ringraziamento. Alle ore 19 la solenne celebrazione eucaristica, con il canto del Te Deum, sarà presieduta da S.E. Mons. Luigi Pezzuto, nunzio apostolico. La serata sarà animata dallo spettacolo itinerante della Zagor Street Band, dal premio Granaio di Terra d’Otranto e, alle ore 22, in Piazza Libertà, dallo spettacolo di cabaret “Uccio De Santis in tour“. A mezzanotte, nell’area dell’ex distilleria di via Squinzano, il cielo di Campi Salentina sarà illuminato dal tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio.

Il calendario sarà arricchito da numerosi eventi collaterali: l’iniziativa “ApriAMO le chiese“, mostre ed esposizioni dedicate alla fede, alla memoria e alla tradizione del territorio, il Corteo Storico di apertura della festa (il 30 agosto) con gli sbandieratori del Rione Castello di Carovigno, la Scuola napoletana dei Madonnari, la fiera dell’artigianato locale e gli spazi dedicati alle produzioni enogastronomiche e alle degustazioni con il Granaio di terra d’Otranto a cura della Pro Loco cittadina. La festa manterrà anche una forte dimensione solidale. Durante l’Undena sarà promossa una raccolta di generi alimentari destinata alle famiglie bisognose della comunità.

Le celebrazioni si concluderanno domenica 6 settembre con la Santa Messa, la benedizione degli zainetti e la preghiera per il nuovo anno scolastico. Al termine, il busto argenteo di Sant’Oronzo sarà riposto nella propria nicchia, suggellando la conclusione dei festeggiamenti del 2026.