L’almanacco di oggi 15 agosto

Il Santo del giorno: Beata Vergine Maria. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Sciamu alla Lizza e nde ccattamu ‘na cofanizza. Significato: Andiamo alla Fiera della Lizza e compriamo un grande cesto. La fiera della Lizza si svolge in Alezio il 15 agosto.
– Sono nati in questo giorno
1769 Napoleone Bonaparte
1934 Nino Ferrer
1944 Gianfranco Ferrè
1972 Ben Affleck
– Proverbio
Dà consiglio a tutti, ma non entrar mallevadore a nessuno
– Accadde oggi
1914 apre il canale di Panama
– Scoperte
1890 Alexandre Godefoy inventa l’asciugacapelli L’inventore americano realizza il primo phon, abbinando un ventilatore elettrico a una resistenza che genera calore
– Frase celebre
“L’assoluzione del colpevole condanna il giudice” (Publilio Siro, Sentenze)