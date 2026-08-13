Premio “Don Tonino Bello” 2026: ad Alessano una serata dedicata alla pace con il Cardinale Pizzaballa

ALESSANO (Lecce) – Si terrà giovedì 13 agosto ad Alessano la terza edizione del Premio “Don Tonino Bello”, promossa dalla Fondazione Don Tonino Bello con il patrocinio delle istituzioni locali. L’appuntamento è fissato per le ore 19:00 presso la Tomba del Venerabile, all’interno del Cimitero di Alessano.

L’edizione 2026 è incentrata sul tema “Pace nel mondo, Pace a Gerusalemme”, un richiamo ai valori di dialogo, fraternità, giustizia e speranza che hanno guidato la vita e il ministero di Mons. Tonino Bello.

La serata, condotta dal giornalista e vaticanista Mimmo Muolo, si aprirà con i saluti di:

Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca;

Mons. Giovanni Ricchiuti, Presidente Nazionale di Pax Christi;

Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera;

I familiari di Don Tonino Bello.

Seguiranno i contributi istituzionali del Presidente della Regione Puglia, del Presidente della Provincia di Lecce e del Sindaco di Alessano.

Momento clou dell’evento sarà la testimonianza di S.E. il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, che offrirà una riflessione incentrata sulla ricerca della pace in Terra Santa.

Nel corso della manifestazione verranno lette le motivazioni e consegnato il riconoscimento ufficiale alla presenza del Presidente della Fondazione, Giancarlo Piccinni, e di Don Luigi Ciotti. La serata si concluderà con la visita alla sede della Fondazione Don Tonino Bello.