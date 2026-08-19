Ultimi Fuochi Festival: il Teatro al tramonto saluta l’estate con due appuntamenti gratuiti a Castro

CASTRO (Lecce) – È alle battute finali la IX edizione di Ultimi Fuochi Festival, il progetto ideato e diretto artisticamente da Alessandra Crocco e Alessandro Miele che, da fine luglio, porta il teatro e la musica negli spazi naturali del Sud Salento, all’ora più suggestiva della giornata: il tramonto.

Un festival che anche quest’anno ha invitato il pubblico a lasciarsi sorprendere, raggiungendo luoghi segreti tra Spongano e Castro, comunicati soltanto all’ultimo momento. Un modo diverso di vivere lo spettacolo dal vivo, in cui il paesaggio diventa parte integrante dell’esperienza e ogni appuntamento si trasforma in un incontro irripetibile tra arte, natura e territorio.

Dopo le performance immersive, i reading in cammino, gli spettacoli teatrali e i concerti che hanno animato l’estate, gli ultimi due appuntamenti saranno a ingresso gratuito e si svolgeranno a Castro, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, nell’ambito del POC Puglia 2021–2027 – Asse III “Competitività delle imprese”, Azione 3.2 “Turismo”.

21 AGOSTO – MUSICA E TEATRO AL TRAMONTO

Ore 19 – Luogo segreto, Castro

La serata si aprirà con l’incontro musicale tra Cristiana Verardo e Dduma, progetto artistico di Chiara Pizzi, cantautrice salentina tra le finaliste di Musicultura.

Partendo da una ricerca sonora profondamente legata alle proprie radici linguistiche e geografiche, Dduma approda a una dimensione intima e introspettiva. Dopo l’esordio con un singolo pubblicato nella rassegna Sale Grosso di Maciste Dischi, nel 2026 pubblica il suo EP d’esordio, A Ddhu Mare Te Porta, per Ad Astra Dischi.

Alla musica seguirà il teatro con Non solo pane – Alberto Dubito, poeta nato incerto poco prima dell’inverno, spettacolo di e con Luca Oldani, con musiche e video dal vivo di Davide Barbafiera, prodotto da Fondazione Solares – Teatro delle Briciole.

È un viaggio scenico tra parola, immagine e suono alla scoperta di Alberto Dubito, poeta, rapper e artista di Treviso scomparso a soli 21 anni. Attraverso un montaggio serrato di monologhi, reading poetici, video-interviste e musiche originali eseguite dal vivo, lo spettacolo restituisce il ritratto di una vita breve ma intensa, attraversata da graffiti, rap, fotografia e parole capaci di scavare nel cuore della provincia italiana.

Da una domanda semplice – se non di solo pane vive l’uomo, di che cosa vive? – prende forma un’indagine sul senso della creazione artistica, sul peso delle periferie fisiche ed esistenziali e sul lascito di una voce poetica che continua a parlare alle nuove generazioni.

Luca Oldani, attore e autore diplomato alla Civica Accademia di Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, ha lavorato, tra gli altri, con il Teatro Franco Parenti, il Teatro Litta di Milano, il Teatro della Tosse e il Teatro Nazionale di Genova. Come autore ha collaborato con diverse realtà del teatro indipendente. Il suo testo Assenza Sparsa, nato nell’ambito del progetto Scritture ideato e promosso da Lucia Calamaro, ha ricevuto diversi riconoscimenti ed è stato trasmesso da Radio Rai 3. Nel 2024 ha pubblicato il suo primo romanzo, Ogni tanto cambio scarpe, per Affiori Editore.

Davide Barbafiera, musicista, sound designer, regista e docente, sviluppa un approccio multidisciplinare che intreccia musica, video, teatro e performance. In ambito teatrale collabora con compagnie come Sacchi di Sabbia e Lombardi Tiezzi e, dal 2019, insegna Teatro alla Casa Circondariale Don Bosco. Ha inoltre partecipato come attore al film Il ragazzo più felice del mondo di Gipi, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, e ha realizzato con il regista una serie di cortometraggi per Propaganda Live. Non solo pane è il primo progetto realizzato insieme a Luca Oldani.

23 AGOSTO – UN’ULTIMA CAMMINATA TRA PAESAGGIO E LETTERATURA

Ore 19 – Luogo segreto, Castro

A chiudere la IX edizione sarà Non per me soltanto, il reading in cammino per 30 spettatori a cura di Alessandra Crocco e Alessandro Miele, ideatori e direttori artistici di Ultimi Fuochi Festival.

Il pubblico sarà invitato a seguire gli attori attraverso angoli nascosti del territorio, lontani dai circuiti più conosciuti, entrando contemporaneamente nel cuore di testi letterari.

Passo dopo passo, il paesaggio racconterà la propria storia millenaria mentre la narrazione teatrale si intreccerà con temi universali come l’infanzia, l’ideale e la memoria. Un ultimo percorso condiviso per salutare il festival e riscoprire il territorio attraverso lo sguardo della letteratura e del teatro.

Crocco e Miele, dopo esperienze professionali diverse, hanno unito i loro percorsi nel 2013 fondando la compagnia Progetto Demoni e successivamente Ultimi Fuochi Teatro, con base in Salento. Oltre a Ultimi Fuochi Festival hanno ideato La rivoluzione dei libri, progetto di promozione della lettura con gruppi segreti e percorsi di QR code audio-letterari. Hanno realizzato performance site-specific, tra cui Demoni – Frammenti da Dostoevskij e Come va a pezzi il tempo, e spettacoli teatrali come L’ultimo valzer di Zelda, Sono solo un uomo ed Eureka!.

Dal 2020, a Spongano, gestiscono inoltre un ex mercato coperto, trasformandolo in uno spazio dedicato alla programmazione di spettacoli e a un’ampia proposta di laboratori teatrali.

DUE APPUNTAMENTI GRATUITI, MA CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Gli appuntamenti del 21 e 23 agosto sono a ingresso gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria.

Come da tradizione del festival, il luogo esatto non viene comunicato pubblicamente: le indicazioni per raggiungere il luogo segreto di Castro saranno fornite esclusivamente a chi avrà effettuato la prenotazione.

21 agosto – ore 19

Luogo segreto – Castro

Musica: Cristiana Verardo incontra Dduma

Teatro: Non solo pane

di e con Luca Oldani

musiche e video dal vivo di Davide Barbafiera

Produzione: Fondazione Solares – Teatro delle Briciole

23 agosto – ore 19

Luogo segreto – Castro

Teatro: Non per me soltanto

reading in cammino per 30 spettatori

a cura di Alessandra Crocco e Alessandro Miele

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria