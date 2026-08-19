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Spettacoli

Ultimi Fuochi Festival: il Teatro al tramonto saluta l’estate con due appuntamenti gratuiti a Castro

Il 21 e il 23 agosto gli ultimi due appuntamenti della IX edizione del festival ideato da Alessandra Crocco e Alessandro Miele. Musica, teatro e reading in cammino in luoghi segreti del territorio

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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