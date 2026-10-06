L’almanacco di oggi 6 ottobre

Il Santo del giorno: San Bruno abate. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Ci a nnanzi te unge, de retu te punge. Significato: Chi troppo ti lusinga, alle spalle ti disprezza.
– Sono nati in questo giorno
1887 Le Corbusier
1945 Ivan Graziani
1963 Elisabeth Shue
– Proverbio
Tedeschi alla stalla, francesi alla cucina, spagnoli alla camera, italiani a ogni cosa
– Accadde oggi
1889 il Moulin Rouge apre i battenti a Parigi
1979 Papa Giovanni Paolo II si reca negli Stati Uniti. È il primo pontefice a visitare la Casa Bianca
1991 l’attrice Elizabeth Taylor si sposa per l’ottava volta
– Scoperte
1961 Josef Engelberger presenta il primo robot industriale