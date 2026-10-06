La ricetta del giorno: peperoni ripieni

Ingredienti per 6 porzioni
3 peperoni
1 panino raffermo
2 uova
2 cucchiai di olive nere denocciolate
1 cucchiaio di capperi
1 manciata di foglie di menta fresca
3 cucchiai di prosciutto cotto a dadini (facoltativo)
3 cucchiai di formaggio grattugiato
Provola tagliata a dadini
Sale
Pepe
Olio evo
Procedimento
Mettere in ammollo il pane
Lavare e tagliare a metà i peperoni
In una teglia adagiarli uno accanto all’altro e condire con un filo di olio e un pizzico di sale
Strizzare bene il pane in una coppa, aggiungere le uova e il formaggio
Condire con sale e pepe
Amalgamare con una forchetta
Aggiungere le olive, i capperi, il prosciutto cotto e la menta tagliata grossolanamente
Continuare ad amalgamare fino a ottenere un composto omogeneo
Riempire i peperoni con il composto, senza schiacciarlo, aiutandosi con un cucchiaio
Mettere almeno 3 cubetti di provola in ogni peperone
Per avere dei peperoni più morbidi, aggiungere mezzo bicchiere di acqua nella teglia
Infornare a 175° per almeno 30 minuti in forno statico
Una volta cotti, lasciare riposare un paio di ore
Possono essere serviti freddi o tiepidi
Si conservano in frigorifero per circa 3 giorni
Possono essere congelati
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