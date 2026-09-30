Cimmarrusti, il centro storico si ripopola con la casa per gli studenti. Nuovi debiti fuori bilancio da autovelox in Consiglio

LECCE – Più studenti nel cuore della città e un edificio storico sottratto all’abbandono. Il Consiglio comunale, questo pomeriggio, ha dato il via libera unanime al progetto di recupero dell’ex caserma Cimmarrusti, destinata a diventare una nuova residenza universitaria da circa 80 posti letto. Una scelta che prova a tenere insieme due esigenze: aumentare l’offerta abitativa per chi studia a Lecce e riportare presenze stabili nel centro storico, contrastando il progressivo svuotamento di residenti e funzioni.

L’immobile di via Giuseppe Libertini 37, già convento dei Carmelitani Scalzi e successivamente caserma, sarà interessato da un intervento di riqualificazione da circa 10,7 milioni di euro promosso da Adisu Puglia.

Il progetto prevede il restauro dell’edificio, l’efficientamento degli spazi, camere per gli studenti, ambienti comuni, una biblioteca diffusa e nuovi collegamenti interni. Il passaggio in aula era necessario per riconoscere il pubblico interesse dell’opera e consentire il rilascio del permesso di costruire in deroga, legato anche a un ampliamento di circa sei metri. L’immobile settecentesco è sottoposto a tutela e ha già ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza. A chiarire il senso del provvedimento è stato l’assessore all’Urbanistica Gianpaolo Scorrano, che ha spiegato come la delibera rappresenti “un’attestazione di pubblico interesse” necessaria per completare l’iter autorizzativo e trasformare un bene da anni inutilizzato in una struttura al servizio della comunità universitaria.

Il voto favorevole ha unito maggioranza e opposizione. Il consigliere di minoranza Antonio De Matteis ha evidenziato soprattutto il vantaggio concreto per una città che continua a registrare una forte domanda di alloggi per studenti, mentre l’ex sindaco Carlo Salvemini ha ricordato come il progetto sia stato avviato negli anni della precedente amministrazione e si inserisca in una strategia più ampia, che comprende anche la residenza De Giorgi ai Salesiani da circa 150 posti letto. Per l’ex sindaco, aumentare la presenza degli universitari nel centro storico significa anche contrastare lo spopolamento e mantenere vivi quartieri sempre più esposti al rischio di trasformarsi in luoghi frequentati soltanto da turisti e visitatori. La Cimmarrusti diventa così uno dei tasselli più significativi del rafforzamento della vocazione universitaria di Lecce.

Ma la seduta non ha ruotato soltanto attorno allo studentato. In Consiglio sono tornati anche numerosi debiti fuori bilancio e, tra questi, quelli legati ai ricorsi contro le sanzioni elevate con l’autovelox della tangenziale Est. Le sentenze di annullamento continuano infatti a produrre costi per l’amministrazione e ad alimentare lo scontro politico. Christian Gnoni ha quantificato in una forbice tra 120 e 150mila euro il peso economico che, a suo giudizio, sarebbe riconducibile alla gestione dell’impianto e alle scelte della maggioranza. Sul fronte opposto, il consigliere Oronzino Tramacere ha riferito dell’arrivo di altre sei sentenze favorevoli al Comune, che consentirebbero di cancellare alcuni debiti fuori bilancio già maturati. Il contenzioso sugli autovelox resta dunque aperto e continua a produrre effetti sui conti dell’ente. In una seduta segnata soprattutto da pratiche finanziarie e sentenze, il voto sulla Cimmarrusti ha rappresentato il passaggio più rilevante: un immobile storico torna ad avere una funzione e il centro cittadino prova a riempirsi non solo di visitatori, ma anche di giovani che a Lecce vengono a studiare e a vivere.