Rapina in azienda, malvivente in fuga con 2mila euro

​CASTRIGNANO DEI GRECI (Lecce): Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Castrignano de’ Greci, dove un malvivente solitario ha messo a segno una rapina ai danni dell’azienda Pas Mal. Intorno alle 18:30, un uomo con il volto travisato e una pistola in pugno ha fatto irruzione nei locali del magazzino. Sotto la minaccia dell’arma, il malintenzionato è riuscito ad arraffare da un cassetto un bottino in contanti stimato intorno ai 2.000 euro, per poi fuggire.

​Sul luogo dell’accaduto sono giunti tempestivamente i Carabinieri della Stazione di Martano, affiancati dai militari della Compagnia di Maglie. Gli investigatori hanno effettuato i primi rilievi di rito e acquisito gli elementi utili per risalire all’identità del rapinatore.