Topi di appartamento sorpresi da agente fuori dal servizio, patteggiano la pena. Erano stati già liberati

MELENDUGNO/CANNOLE (Lecce) – Hanno chiuso i propri conti con la giustizia patteggiando la pena i due presunti topi d’appartamento bloccati da un poliziotto fuori servizio prima di mettere a segno un furto. Davanti al giudice monocratico Andrea Giannone che, il 23 settembre scorso, aveva convalidato l’arresto disponendo, nel contempo, la scarcerazione dei due uomini, assistiti dagli avvocati Salvatore Giannaccari e Giancarlo Dei Lazzaretti, Carmine Pantaleo Calogiuri, 38enne di Melendugno, ha patteggiato 2 anni, quest’ultimo gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio e trovato in possesso di un coltello mentre Gino De Donnantonio, 58, di Cannole, a 1 anno e 10 mesi.

L’episodio si è verificato nella giornata di lunedì 21 settembre, quando un agente della Squadra Mobile della Questura di Lecce, libero dal servizio, mentre si trovava a Castrì di Lecce, ha notato un’auto dalla quale scendeva un uomo. La particolare circospezione con la quale si muoveva lo sconosciuto ha attirato immediatamente l’attenzione dell’agente che ha effettuato un discreto servizio di osservazione, che ben presto ha dato riscontro all’intuizione che l’uomo potesse essere in procinto di compiere un illecito.

Difatti, il malintenzionato è stato dapprima notato introdursi all’interno di un’abitazione e, poco dopo, uscire con alcuni oggetti immediatamente riposti all’interno dell’autovettura. Il veicolo, subito dopo, è ripartito e si è allontanato a velocità sostenuta, inducendo il poliziotto a seguirlo e a richiedere l’ausilio dei colleghi in servizio presso la Squadra Mobile. Nella fuga, l’auto è stata notata anche da un agente della Polizia locale, che, pur non essendo a conoscenza dei fatti accaduti, ha tentato di intimare l’alt al conducente, senza tuttavia riuscire a interromperne la marcia.

La fuga si è conclusa poco dopo, consentendo di procedere al controllo del veicolo. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti diversi oggetti atti allo scasso, oltre a vari monili in argento, uno stereo con giradischi e un portagioie. I successivi accertamenti hanno consentito di individuare il proprietario dell’immobile interessato dal furto, il quale ha riconosciuto come propri lo stereo e il portagioie rinvenuti all’interno dell’auto del topo di appartamento.

Alla luce degli elementi raccolti, i due uomini sono pertanto stati arrestati in flagranza e collocati ai domiciliari. Dove, però, sono rimasti soltanto per poche ore.